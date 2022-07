Anne Will heute beschäftigt sich ein weiteres Mal mit der Gaskrise. Hier Gäste und Infos zu Thema, Mediathek und Uhrzeit der Talkshow am 24.7.22 im Ersten.

22.07.2022 | Stand: 17:42 Uhr

Anne Will heute: An diesem Sonntag, 24. Juli, beschäftigen sich Moderatorin und Gäste ein weiteres Mal mit der Gaskrise in Deutschland. "Weiter abhängig von Putins Gas – Wie schafft Deutschland die Energiewende?" lautet der Titel der Sendung. Hier alle Infos zum Polit-Talk um 21.45 Uhr im Ersten.

Anne Will heute: Gäste im Studio am 24.7.2022

Robert Habeck

Nina Scheer ( SPD

Alexander Graf Lambsdorff ( FDP

Norbert Röttgen ( CDU

Petra Pinzler, Korrespondentin im Hauptstadtbüro, Die Zeit

Das ist das Thema heute bei Anne Will

Mehr Infos zu den vier Gästen auch hier.

Thema bei Anne Will ist ein weiteres Mal Deutschlands Abhängigkeit vom russischen Gas. Zwar fließt durch die Pipeline Nord Stream 1 wieder Gas, trotzdem warnt Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, dass es unklar sei, ob die Lieferungen stabil blieben: „Nach den Aussagen von Präsident Putin muss man ja Zweifel haben“, sagt er.

Weil der Gasverbrauch in Deutschland insgesamt sinken müsse und die Speicher voll werden müssten, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck jetzt ein neues Maßnahmenpaket vorgestellt (Lesen Sie hier auch: So ist der aktuelle Füllstand der Gasspeicher in Deutschland). Kann Deutschland dadurch den Gasmangel verhindern? Wie kann Deutschland die Abhängigkeit von russischem Erdgas beenden? Und: Schafft Deutschland die Energiewende? Diese Fragen möchte Anne Will mit ihren Gästen diskutieren.

Wann kommt Anne Will heute?

Lesen Sie auch

Talksendung im Ersten Das sind die Gäste und Thema bei Anne Will heute

Anne Will läuft heute um 21.45 Uhr nach der Tatort-Wiederholung. Zuschauer können im Forum der Sende-Webseite über Anne Will heute mitdiskutieren.

Anne Will: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung ist normalerweise direkt nach dem Tatort um 21.45 Uhr in der ARD.

Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung ist die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören sein.

Porträt: Das ist Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Anne Will ist neben Markus Lanz, Maybrit Illner und Frank Plasberg eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.