Dieses regionale Gemüse und Obst können Sie im März günstig einkaufen

Welches Obst und Gemüse hat im März Saison? Wer saisonal und regional einkaufen möchte, dem empfiehlt sich ein Blick auf den Saisonkalender im Frühling.

09.03.2023 | Stand: 14:32 Uhr

Gurken, Tomaten, Paprika: So manches Obst und Gemüse ist im Supermarkt aktuell im März ziemlich teuer. Neben vieler anderer Faktoren liegt das daran, dass das Gemüse im Frühling nicht regional im Freiland oder im Gewächshaus in Deutschland angebaut werden kann, und aus anderen Ländern wie der Niederlande oder Spanien importiert werden muss.

Wer beim Einkaufen sparen möchte, oder für etwas mehr regionale Vielfalt auf dem Teller sorgen will, der kann im Supermarkt auf Saisongemüse und Saisonobst zurückgreifen. Hier stellen wir den Saisonkalender für Obst und Gemüse im März vor. Diese Sorten können Sie im Frühling günstig und saisonal einkaufen.

Gemüse und Obst im Frühling: Diese Sorten haben im März Saison

Im März beginnt der Frühling in Deutschland. Das erste Saisongemüse und Saisonobst kehrt zurück aus der Winterpause. So manche Sorten können bereits im Freiland angebaut werden. Im März ist es zum Teil in Deutschland aber noch kalt - im Allgäu kann es auch mal Schnee oder Bodenfrost geben. (Die aktuellen Wetteraussichten finden Sie stets hier.) Deshalb werden einige Gemüsesorten im Gewächshaus angebaut. Dazu zählen zum Beispiel Rhabarber oder verschiedene Salate.

Obwohl der März der erste Monat des Frühlings ist, gibt es noch keine Erdbeeren. Die Erdbeersaison in Deutschland beginnt erst im Mai.

Äpfel, Kartoffeln oder Zwiebeln können das ganze Jahr über gelagert werden und werden deshalb auch im Frühling regional verkauft. Im März gibt es zudem deutsches Herbst - und Winter-Gemüse wie Kohl oder Kürbis als Lagerware zu kaufen.

Gemüse im März: Anbau im Freiland

Chicorée

Porree

Saisongemüse März: Anbau im Gewächshaus

Champignons

Feldsalat

Kopfsalat

Rhabarber

Rucola

Lagerware: Dieses Gemüse und Obst können Sie noch im März kaufen

Apfel

Chinakohl

Karotte / Möhre

Kartoffel

Knollensellerie

Kürbis

Pastinake

Rettich

Rosenkohl

Rote Beete

Rotkohl

Schwarzwurzel

Steckrübe

Weißkohl

Wirsing

Zwiebel

Gemüse kann man im März vorziehen, säen und pflanzen

Viele Gartenfreunde und Hobby-Gemüsegärtner können sich auf den März freuen. Bereits Ende Februar und Anfang März kann man auf der Fensterbank die ersten Gemüsesorten vorziehen, damit sie nach den Eisheiligen ins Gemüsebeet wandern können.

Welches Gemüse kann man im März vorziehen?

Brokkoli (ab Ende März)

Gurke

Lauch

Mangold

Paprika

Salate

Tomaten

Zucchini

Welches Gemüse kann ich im März säen?

Ab Mitte März können manche Gemüsesorten auch schon direkt im Beet angesät werden. Darunter fallen zum Beispiel Feldsalat, Rucola, Rettich, Radieschen oder Rüben. Diese Sorten überstehen auch frostige Nächte, die es im ersten Monat des Frühlings noch geben kann. Jungpflanzen sollte man deshalb nachts mit Vlies abdecken.

Welches Gemüse kann ich im März pflanzen?

Vor den Eisheiligen empfiehlt es sich nicht, Pflanzen wie Tomaten schon ins Freiland zu pflanzen. Wer ein Frühbeet hat, in dem die Pflanzen geschützt sind, kann aber schon die ersten Pflänzchen nach draußen setzen. Hierfür eignen sich zum Beispiel Mairüben, Mangold, Karotten oder Kopfsalat. Auch Spinat, Kerbel und Kresse kann man bereits ins Frühbeet setzen. Doch auch im Frühbeet sollte man die kleinen Sprösslinge nachts mit Vlies oder Ähnlichem abdecken.

Alle Angaben vorbehaltlich Irrtümer und regionaler Abweichungen.