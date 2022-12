Sohn bastelt Böller - Vater wird schwer verletzt

In Schonach im Schwarzwald ist ein Mann durch einen Böller schwer verletzt worden. Sein Sohn hatte den Sprengsatz selbst gebastelt.

Ein Vater ist nach der Detonation eines selbstgebastelten Feuerwerkskörpers seines Sohnes in Baden-Württemberg schwer verletzt worden. Der 23-jährige Sohn hatte im Elternhaus aus legalem Feuerwerk und Zusatzstoffen aus dem Internet einen Sprengsatz gebastelt und diesen auf einer Werkbank im Keller gelagert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als der Vater am Freitagabend in dem Raum im Schwarzwaldort Schonach Flexarbeiten vornahm, kam es zur Detonation.

Fenster und Türrahmen wurden aus der Verankerung gerissen. Der Vater kam mit schweren Verbrennungen in ein Klinikum. Der Sohn muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz rechnen.

Silvesterrakete setzt Wohnung in Frankfurt in Brand - eine Verletzte

Einen weiteren Unfall durch Feuerwerk gab es in Frankfurt am Main: Eine fehlgeleitete Silvesterrakete hat ein Feuer in einem Hochhaus ausgelöst. Die Rakete war vor dem Haus abgefeuert worden und setzte nach Angaben der Feuerwehr erst einen Balkon im sechsten Stock des Gebäudes in Brand, bevor die Flammen auf die Wohnung übergriffen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schließlich löschen. Eine Frau erlitt eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ob es sich bei ihr um die Bewohnerin der betroffenen Wohnung handelte, war zunächst unklar.

