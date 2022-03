Bei einem Unfall auf der B27 bei Schömberg ist am Donnerstag ein Autofahrer gestorben. Er ist mit einem Lkw zusammengestoßen. Die Polizei Balingen ermittelt.

Bei einem Unfall auf der B27 bei Schömberg ist am Donnerstagvormittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, war der 64-Jährige gegen 11.45 Uhr auf der Bundesstraße von Neukirch in Richtung Schömberg unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor Ortsbeginn kam der Autofahrer aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Mann stirbt bei Unfall auf der B27 bei Schömberg - Polizei Balingen ermittelt

Dort kollidierte das Auto frontal mit einem mit Beton vollgeladenen Silozug eines 61-Jährigen. Das Auto kam neben der Straße in einer Böschung zum Stehen. Der Silozug kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb mit der Zugmaschine in einem Teich stehen. Der 64-jährige Autofahrer erlitt bei dem Unfall auf der B27 tödliche Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 70.000 Euro.

Die Polizei Balingen ermittelt, ein Sachverständiger wurde eingeschaltet. Die B27 war während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

