"Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk geht 2022 und 2023 weiter

Die Sendung "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk im ZDF kommt zurück. Der Sender plant für 2022 und 2023 je eine Sonderausgabe der Kult-Show.

Der Showklassiker "Wetten, dass..?" im ZDF kehrt auch in diesem und im nächsten Jahr zurück. "Thomas Gottschalk wird auch 2022 und 2023 jeweils eine Ausgabe der ZDF-Erfolgsshow moderieren", teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Montag in Mainz mit. Im November 2021 hatte es bereits nach langer Pause eine Sonderausgabe der Kultshow gegeben, die vor Jahren abgesetzt worden war.

"Wetten, dass..?" kehrt nach Erfolg im November 2021 zurück ins ZDF

ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann sagte: "Die Resonanz des TV-Publikums war überwältigend. Gemeinsam mit Thomas Gottschalk haben wir uns dazu entschlossen, die Geschichte von "Wetten, dass..?" weiterzuschreiben." Ab sofort seien wieder alle Wett-Ideen herzlich willkommen."

13,8 Millionen Menschen (45,7 Prozent Marktanteil) hatten im Herbst 2021 das Comeback von "Wetten, dass..?" mit Moderator Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker im ZDF verfolgt.

Die Show-Legende Gottschalk hatte in der Sondersendung noch einmal Stars wie Björn Ulvaeus und Benny Andersson von ABBA oder Helene Fischer auf das berühmte Sofa eingeladen und Wettkandidaten um sich versammelt. Die wohl kurioseste Wette des Abends boten zwei Schwestern dar. Die eine der beiden "spielte" bekannte Lieder mit Klobürste und Toilettenschüssel und die andere erriet die Songs und Interpreten. (Lesen Sie hier Kritiken und Pressestimmen zur letzten Show.)

Wann kommt "Wetten, dass..?" 2022 im ZDF?

Die nächste Sendung soll es im Herbst dieses Jahres geben. Ein genaues Datum und den Ort hat der Sender noch nicht genannt.

