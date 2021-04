Wer ist Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock?

Annalena Baerbock ist Kanzlerkandidatin der Grünen. Wo sie herkommt, was sie studiert hat und was ihr Motto mit dem Trampolinspringen zu tun hat.

19.04.2021 | Stand: 16:29 Uhr

Seit Januar 2018 führt Annalena Baerbock die Grünen zusammen mit Robert Habeck. Seit Montag ist sie auch designierte Kanzlerkandidatin ihrer Partei. Nach ihrem Eintritt in die Partei 2005 stieg sie schnell auf.

Baerbock wuchs in der Nähe von Hannover in einem Dorf auf und studierte Politikwissenschaften und Völkerrecht in Deutschland und London. 2009 rückte sie in den Vorstand der europäischen Grünen auf und übernahm 2009 den Vorsitz der Partei in Brandenburg. Sie arbeitete drei Jahre als Büroleiterin einer Grünen-Europaabgeordneten in Brüssel, bevor sie 2013 in den Bundestag einzog.

Annalena Baerbock: Wenn man neues schaffen will, muss man "den Absprung wagen"

Für die Bundestagswahl Ende September tritt Baerbock auf Listenplatz eins ihres Landesverbands Brandenburg an und als Direktkandidatin für den Wahlkreis Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II.

Als Jugendliche spielte Baerbock Fußball und betrieb Trampolinspringen als Turniersport. Dabei habe sie gelernt: Wenn man etwas Neues schaffen wolle, müsse man "den Absprung wagen", sagte sie in einem Interview mit der "Zeit". Baerbock ist verheiratet, hat zwei kleine Töchter im Kindergarten- und Grundschulalter und lebt in Potsdam.

Bilderstrecke

Annalena Baerbock - Wer ist die grüne Kanzlerkandidatin?

1 von 11 Annalena Baerbock - Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen und Mutter. Jetzt wurde sie von der Parteispitze als Kanzlerkandidatin der Grünen gewählt. Ein Überblick über ihre Karriere und politischen Ansichten. Bild: Michael Kappeler, dpa Annalena Baerbock - Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen und Mutter. Jetzt wurde sie von der Parteispitze als Kanzlerkandidatin der Grünen gewählt. Ein Überblick über ihre Karriere und politischen Ansichten. Bild: Michael Kappeler, dpa 2 von 11 Annalena Charlotte Alma Baerbock, geboren am 15. Dezember 1980 in Hannover, studierte nach dem Abitur Politikwissenschaft und öffentliches Recht in Hamburg sowie Völkerrecht in London. Seit 2005 ist Baerbock Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen, seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags. Das Bild zeigt sie 2009. Bild: Nestor Bachmann, dpa Annalena Charlotte Alma Baerbock, geboren am 15. Dezember 1980 in Hannover, studierte nach dem Abitur Politikwissenschaft und öffentliches Recht in Hamburg sowie Völkerrecht in London. Seit 2005 ist Baerbock Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen, seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags. Das Bild zeigt sie 2009. Bild: Nestor Bachmann, dpa 3 von 11 Ab Oktober 2008 gehörte Baerbock dem Brandenburger Landesvorstand der Partei an. Am 14. November 2009 wurde Baerbock neben Benjamin Raschke zu einer von zwei gleichberechtigten Vorsitzenden des Landesverbands Brandenburg gewählt - und blieb dies bis 2013. Das Foto zeigt beide nach ihrer Wiederwahl auf dem Landesparteitag am 3. Dezember 2011 in Guben (Brandenburg). Bild: Peter-Paul Weiler, dpa/lbn Ab Oktober 2008 gehörte Baerbock dem Brandenburger Landesvorstand der Partei an. Am 14. November 2009 wurde Baerbock neben Benjamin Raschke zu einer von zwei gleichberechtigten Vorsitzenden des Landesverbands Brandenburg gewählt - und blieb dies bis 2013. Das Foto zeigt beide nach ihrer Wiederwahl auf dem Landesparteitag am 3. Dezember 2011 in Guben (Brandenburg). Bild: Peter-Paul Weiler, dpa/lbn 4 von 11 Claudia Roth (rechts), von 2001 bis 2002 sowie von 2004 bis 2013 eine von zwei Bundesvorsitzenden der Partei Bündnis 90/Die Grünen, und Annalena Baerbock, zu dieser Zeit noch Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg, begrüßen sich am 11. März 2013 in Berlin vor einer Sitzung des Parteirates. Dem gehörte Baerbock von 2012 bis 2015 an. Bild: Emily Wabitsch, dpa Claudia Roth (rechts), von 2001 bis 2002 sowie von 2004 bis 2013 eine von zwei Bundesvorsitzenden der Partei Bündnis 90/Die Grünen, und Annalena Baerbock, zu dieser Zeit noch Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg, begrüßen sich am 11. März 2013 in Berlin vor einer Sitzung des Parteirates. Dem gehörte Baerbock von 2012 bis 2015 an. Bild: Emily Wabitsch, dpa 5 von 11 Seit dem 27. Januar 2018 ist Baerbock Bundesvorsitzende der Grünen, gemeinsam mit Robert Habeck. Im Dezember 2018 erhält das Grünen-Spitzenduo die Auszeichnung "Politiker des Jahres" des Magazins "Politik & Komunikation". Baerbock und Habeck waren beide im Gespräch für die Kanzlerkandidatur - Baerbock machte das Rennen. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa Seit dem 27. Januar 2018 ist Baerbock Bundesvorsitzende der Grünen, gemeinsam mit Robert Habeck. Im Dezember 2018 erhält das Grünen-Spitzenduo die Auszeichnung "Politiker des Jahres" des Magazins "Politik & Komunikation". Baerbock und Habeck waren beide im Gespräch für die Kanzlerkandidatur - Baerbock machte das Rennen. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa 6 von 11 Einsatz fürs Klima: Anfang Juni 2018 protestierte Baerbock gemeinsam mit Umweltschutzaktivisten vor dem Bundeskanzleramt gegen Kohle und für den Kohleausstieg. In ihrem 10-Stufen-Plan pocht sie auf eine baldige Stilllegung der deutschen Kohlekraftwerke. Bild: Kay Nietfeld, dpa Einsatz fürs Klima: Anfang Juni 2018 protestierte Baerbock gemeinsam mit Umweltschutzaktivisten vor dem Bundeskanzleramt gegen Kohle und für den Kohleausstieg. In ihrem 10-Stufen-Plan pocht sie auf eine baldige Stilllegung der deutschen Kohlekraftwerke. Bild: Kay Nietfeld, dpa 7 von 11 Als ehemalige Sprecherin der europäischen Bundesarbeitsgemeinschaft (2008 bis 2013) und als Ex-Vorstandsmitglied der europäischen Grünen (2009 bis 2012) präsentiert sich Baerbock als große Verfechterin der europäischen Union. Das Foto entstand während der 43. Bundesdelegiertenkonferenz im November 2018 in Leipzig. Bild: Jan Woitas, dpa Als ehemalige Sprecherin der europäischen Bundesarbeitsgemeinschaft (2008 bis 2013) und als Ex-Vorstandsmitglied der europäischen Grünen (2009 bis 2012) präsentiert sich Baerbock als große Verfechterin der europäischen Union. Das Foto entstand während der 43. Bundesdelegiertenkonferenz im November 2018 in Leipzig. Bild: Jan Woitas, dpa 8 von 11 Annalena Baerbock kommt im Oktober 2019 nach der Landtagswahl in Thüringen mit dem Fahrrad zur Sitzung des Bundesvorstands ihrer Partei an der Grünen-Parteizentrale in Berlin an. Die Grünen-Politikein fordert ein Tempolimit von 130 Kilometer pro Stunde auf Deutschlands Autobahnen und „spätestens ab 2030“ nur noch die Neuzulassung emissionsfreier Autos. Bild: Kay Nietfeld, dpa Annalena Baerbock kommt im Oktober 2019 nach der Landtagswahl in Thüringen mit dem Fahrrad zur Sitzung des Bundesvorstands ihrer Partei an der Grünen-Parteizentrale in Berlin an. Die Grünen-Politikein fordert ein Tempolimit von 130 Kilometer pro Stunde auf Deutschlands Autobahnen und „spätestens ab 2030“ nur noch die Neuzulassung emissionsfreier Autos. Bild: Kay Nietfeld, dpa 9 von 11 Annalena Baerbock übergibt im August 2020 Spielzeug an die Kinder des Ludwigsfelder Fröbel Kindergartens «Kinderland». Baerbock setzt sich dafür ein, dass die Rechte der Kinder stärker im Grundgesetz verankert werden. Privat ist Baerbock mit dem Politikberater und PR-Manager Daniel Holefleisch (* 1973) verheiratet und lebt mit ihm und ihren zwei Töchtern (* 2011, * 2015) in Potsdam. Bild: Patrick Pleul, dpa Annalena Baerbock übergibt im August 2020 Spielzeug an die Kinder des Ludwigsfelder Fröbel Kindergartens «Kinderland». Baerbock setzt sich dafür ein, dass die Rechte der Kinder stärker im Grundgesetz verankert werden. Privat ist Baerbock mit dem Politikberater und PR-Manager Daniel Holefleisch (* 1973) verheiratet und lebt mit ihm und ihren zwei Töchtern (* 2011, * 2015) in Potsdam. Bild: Patrick Pleul, dpa 10 von 11 Annalena Baerbocks Motto: " Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern." Bild: Britta Pedersen,dpa Annalena Baerbocks Motto: " Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern." Bild: Britta Pedersen,dpa 11 von 11 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Annalena Baerbock wirken vertraut. Könnte die 40-Jährige die Nachfolge Merkels als Kanzlerin antreten? Laut eigener Aussage traue Baerbock sich das durchaus zu. Jetzt wird sie ihre Partei als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen. Bild: Kay Nietfeld, dpa Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Annalena Baerbock wirken vertraut. Könnte die 40-Jährige die Nachfolge Merkels als Kanzlerin antreten? Laut eigener Aussage traue Baerbock sich das durchaus zu. Jetzt wird sie ihre Partei als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen. Bild: Kay Nietfeld, dpa 1 von 11 Annalena Baerbock - Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen und Mutter. Jetzt wurde sie von der Parteispitze als Kanzlerkandidatin der Grünen gewählt. Ein Überblick über ihre Karriere und politischen Ansichten. Bild: Michael Kappeler, dpa Annalena Baerbock - Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen und Mutter. Jetzt wurde sie von der Parteispitze als Kanzlerkandidatin der Grünen gewählt. Ein Überblick über ihre Karriere und politischen Ansichten. Bild: Michael Kappeler, dpa

