Biathlon-Weltcup 2025/2026 in Kontiolathi: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Die Biathlon-Weltcup-Saison 2025/26 startet am 29. November 2025 in Östersund und endet am 22. März 2026 in Oslo. Auf zehn europäischen Stationen kämpfen die Athletinnen und Athleten um den begehrten Gesamtweltcup, doch das Highlight der Saison sind die Biathlon-Wettkämpfe im Rahmen der Olympischen Winterspiele im Februar 2026 in Antholz. Deren Ergebnisse fließen allerdings nicht in die Weltcup-Wertung ein.

Im nordfinnischen Kontiolahti macht der Weltcup vom 5. bis 8. März 2026 Station. Sechs Rennen – Einzel, Massenstart und Staffeln – finden im traditionsreichen „Kontiolahden ampumahiihtokeskus“ statt. Dies ist das einzige Stadion in Finnland, das eine Lizenz für Biathlon-Weltcup-Veranstaltungen besitzt.

Der Ticketverkauf läuft bereits, und wir liefern hier alle wesentlichen Infos rund um das Rennen. Fun Fact am Rande: Kontiolahti heißt übrigens „Bärenbucht“.

Biathlon-Weltcup 2025/26 in Kontiolahti: Termine und Zeitplan

Der Biathlon-Weltcup 2025/26 in Kontiolahti findet von Donnerstag, 5. März 2026 bis Sonntag, 8. März 2026 statt. Hier die einzelnen Termine:

Donnerstag, 5. März 2026

16 Uhr: Stadion öffnet

18.05 Uhr: Einzelrennen Frauen – 15 km

21 Uhr: Stadion schließt

Freitag, 6. März 2026

16 Uhr: Stadion öffnet

18.10 Uhr: Einzelrennen Männer – 20 km

22 Uhr: Stadion schließt

Samstag, 7. März 2026

12.30 Uhr: Stadion öffnet

14.40 Uhr: Massenstart Frauen – 12,5 km

16.40 Uhr: Staffel Männer – 4 × 7,5 km

20 Uhr: Stadion schließt

Sonntag, 8. März 2026

12.30 Uhr: Stadion öffnet

14.30 Uhr: Staffel Frauen – 4 × 6 km

17.55 Uhr: Massenstart Männer – 15 km

20 Uhr: Stadion schließt

Wer gern aktuelle News haben möchte, sollte hin und wieder auf der Neuigkeiten-Website des Veranstalters vorbeischauen.

Wie kommt man an Tickets für den Biathlon-Weltcup 2025/26 in Kontiolahti?

Die Tickets kann man seit dem 10. September 2025 über die Website des Veranstalters kaufen. Dort findet man auch einen Stadionplan. Die Ticketpreise liegen zwischen 10 und 25 Euro für einzelne Tage. Auch Ticketpakete für alle vier Renntage sind im Angebot, die je nach Zuschauer-Standort (Tribüne A oder Strecke) zwischen 40 und 80 Euro kosten. Es gibt überall nur Stehplätze, Kinder unter zwölf Jahren haben in Begleitung eines oder einer Erziehungsberechtigten freien Eintritt.

Hier die Übersicht im Einzelnen:

Donnerstag, 5. März 2026

Tribüne A Erwachsene: 20 Euro - Discount: 15 Euro

Strecke Erwachsene: 15 Euro - Discount: 10 Euro

Freitag, 6. März 2026

Tribüne A Erwachsene: 20 Euro - Discount: 15 Euro

Strecke Erwachsene: 15 Euro - Discount: 10 Euro

Samstag, 7. März 2026

Tribüne A Erwachsene: 25 Euro - Discount: 20 Euro

Strecke Erwachsene: 20 Euro - Discount: 15 Euro

Sonntag, 8. März 2026

Tribüne A Erwachsene: 25 Euro - Discount: 20 Euro

Strecke Erwachsene: 20 Euro - Discount: 15 Euro

Ticketpakete (gültig für alle Tage: 5.–8. März 2026)

Tribune A Erwachsene: 80 Euro - Discount: 60 Euro

Strecke Erwachsene: 60 Euro - Discount: 40 Euro

Discount gilt für Seniorinnen und Senioren, Studierende und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren.

Die Strecke beim Biathlon-Weltcup 2025/26 in Kontiolahti: Infos zum Austragungs-Ort

Kontiolahti ist seit 1990 immer wieder Teil der Weltcup-Saison. Seither organisiert der lokale Sportverein Urheilijat ry mit seinem Talkooporukka-Team – weniger als 200 ehrenamtliche Helfer – die Wettbewerbe in der nordkarelischen Winterlandschaft. Die erste Anlage entstand 1990, die Schießstände wurden 2011 erneuert und das Stadion 2013/14 umfassend modernisiert, um internationalen Standards gerecht zu werden.

Kontiolahti war Zeuge zahlloser Weltcup-Erfolge. Martin Fourcade und Ole Einar Bjørndalen sammelten gemeinsam 13 Gesamtweltcup-Titel und prägten das Bild am Schießstand. In Finnland triumphierte außerdem die Lokalmatadorin Kaisa Mäkäräinen mehrfach auf der Heimpiste. Das Siegerpodest in Kontiolahti liest sich wie ein Who’s-Who des Biathlons: Norweger, Franzosen, Deutsche und Finnen lieferten sich hier stets enge Duelle. Allerdings: Selbst Topstars wie Magdalena Neuner schossen in Kontiolahti auf die falschen Scheiben – ein „Crossfire“, das selbst erfahrenen Athletinnen und Athleten unterläuft, wie die Kollegen von focus .de uns verraten.

Der Veranstalter hat auf seiner Website außer dem Stadionplan noch eine Karte zur Anreise und zu den Parkmöglichkeiten veröffentlicht. Dort findet man auch Hinweise zur Sicherheit und zu den Unterkunftsmöglichkeiten.

Dank seiner Lage nördlich des Polarkreises bietet Kontiolahti eine der längsten Wintersaisons mit garantierten Schneebedingungen und einem ganz eigenen Nordkarelien-Flair. Reisepakete nach Koli, einer malerischen Winterlandschaft 40 Kilometer entfernt, werden ab Ende September angeboten. Sie versprechen neben Sport-Atmosphäre auch nordische Erlebnisse abseits der Loipe.