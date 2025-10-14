Icon Menü
Autoindustrie: Audi trennt sich von einziger Frau im Vorstand

Autoindustrie

Audi trennt sich von einziger Frau im Vorstand

Im Audi-Vorstand gibt es seit einigen Jahren immer wieder vorzeitige Wechsel. Nun folgt der nächste Abgang.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die vier Audi-Ringe. (Symbolbild)
    Die vier Audi-Ringe. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Der unter schlechten Geschäften leidende Autohersteller Audi trennt sich von der einzigen Frau im siebenköpfigen Vorstand: Die für Beschaffung zuständige Managerin Renate Vachenauer wird die VW-Tochter an diesem Mittwoch verlassen. Das hat der Aufsichtsrat beschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Das erfolgt demnach «in bestem gegenseitigen Einvernehmen». Zuvor berichtete die «Bild»-Zeitung.

    Vachenauer war 2021 von BMW zu Audi gewechselt, dem Vorstand gehörte sie erst seit April 2023 an. Ihre Nachfolge tritt nun kommissarisch ein Mann an, Produktionsvorstand Gerd Walker. Die Elektrotechnik-Ingenieurin Vachenauer ist die zweite ehemalige BMW-Spitzenmanagerin, die Audi verlässt. Im August 2024 war Vertriebsvorständin Hildegard Wortmann gegangen, die zuvor ebenfalls für den Münchner Rivalen gearbeitet hatte.

