Störung bei Google - Nutzer in mehreren Ländern betroffen

Onlinedienste wie die Google-Suche und YouTube sind Berichten zufolge derzeit für Nutzer in mehreren Ländern nur eingeschränkt verfügbar. Es komme aktuell zu internationalen Ausfällen, teilte die Analysefirma Netblocks auf der Plattform X mit. In Deutschland kam es nur kurzzeitig zu Einschränkungen, wie aus Daten von Portalen für Störungsmeldungen hervorging.

Nutzer in der Türkei und in Bulgarien etwa berichteten am frühen Vormittag, nicht auf die Seiten zugreifen zu können. Laut Netblocks steht der Vorfall aber nicht im Zusammenhang mit Internetstörungen oder Filtern auf Landesebene.

Eine Anfrage bei Google zu den Störungen blieb zunächst unbeantwortet.