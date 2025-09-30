Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wirtschaft
Icon Pfeil nach unten

Wirtschaft: Höchster Stand dieses Jahr: Inflation steigt auf 2,4 Prozent

Wirtschaft

Höchster Stand dieses Jahr: Inflation steigt auf 2,4 Prozent

Die Inflationsrate in Deutschland ist mit 2,4 Prozent im September auf den höchsten Stand im laufenden Jahr gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mit.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Viele Lebensmittel sind teurer als ein Jahr zuvor.
    Viele Lebensmittel sind teurer als ein Jahr zuvor. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

    Die Inflationsrate in Deutschland ist mit 2,4 Prozent im September auf den höchsten Stand im laufenden Jahr gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mit.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden