Geiger Gruppe in Oberstdorf: 15 Jahre Bauboom - wie geht es jetzt weiter?

Die Geschäftsführer der "Geiger"-Unternehmens-Gruppe Oberstdorf über die Folgen des Ukraine-Krieges, hohe Zinsen und Wege, wie man die Baukosten senken kann.

09.03.2023 | Stand: 06:09 Uhr

Hinter der Geiger Gruppe liegt eine 100-jährige Firmengeschichte mit Höhen und Tiefen. Aus welcher Krise hat das Unternehmen am meisten gelernt?

Pius Geiger: Ich habe als Geschäftsführer bisher nur die Ukraine-Krise erlebt. Nachhaltig beeindruckend ist aber in unserer Firmengeschichte, wie Wilhelm Geiger 1923 das Unternehmen mitten in der Weltwirtschaftskrise gegründet und dann über den Zweiten Weltkrieg gebracht hat. Es ging bei Geiger immer darum, sich seiner Ursprünge zu besinnen und auf die Loyalität und Kreativität der Mitarbeiter zu verlassen.

Was sind in der Ukraine-Krise die größten Herausforderungen?

Josef Geiger: Die gravierendsten Auswirkungen hängen mit den Zinssteigerungen zusammen. Wir haben 15 Jahre Bauboom hinter uns. Das hatte natürlich viel mit den extrem niedrigen Zinsen zu tun. Dass sie jetzt auf einem eigentlich normalen Niveau liegen, hat unsere Branche ganz schön geschüttelt. Weil die Materialkosten und die ohnehin schon hohen Baupreise noch stärker gestiegen sind, können sich viele Menschen das Bauen nicht mehr leisten. In der Ukraine-Krise stecken wir noch drin, aber aus den vorangegangenen Krisen sind wir jeweils gestärkt hervorgegangen.

Geiger hat inzwischen 3.500 Mitarbeiter. Kann man da noch von einem Familienunternehmen sprechen, wie Sie es tun?

Josef Geiger: Selbstverständlich kann man das. Wir sind im Familieneigentum und familiengeführt – das sind schon mal zwei klare Kennzeichen.

Wie gelingt es in so einer großen Unternehmensgruppe, Werte zu vermitteln und eine familiäre Atmosphäre aufrechtzuerhalten?

Josef Geiger: Wir sind stolz darauf, dass wir ein attraktives Unternehmen sind, das die richtigen Leute anzieht. Und die Firmenkultur ist ja nicht allein gemacht von uns beiden oder unseren Vätern.

Pius Geiger: Wir haben viele Menschen, die sich genauso leidenschaftlich für das Unternehmen einsetzen wie wir selbst. Aber das Wachstum ist schon eine Herausforderung. Wir wachsen in der Größe, wir wachsen in andere Regionen und andere Kulturkreise.

Der Fachkräfte-Mangel hat praktisch die gesamte deutsche Wirtschaft erfasst. Wie sehr bekommen Sie das Problem zu spüren?

Pius Geiger: Wir sind schon stark davon betroffen. Aber es ist die Frage, wie man damit umgeht. Unsere Philosophie ist es, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, sodass die Leute gerne zu uns kommen.

Wie ändert sich die Mentalität von Auszubildenden?

Josef Geiger: Gefühlt wird sie besser. Die Menschen ändern sich und die Unternehmen müssen sich mit ändern. Meine Beobachtung ist, dass die jungen Leute sehr viel selbstbewusster und selbstständiger sind – aber auch ganz andere Ansprüche an die Arbeit haben. Lesen Sie auch: "Kampf um Auszubildende": So lief die Allgäuer Lehrstellenbörse ab

Welches Potenzial sehen Sie in den Geflüchteten, beispielsweise aus dem Ukraine-Krieg? Und wie kann die Politik hier helfen?

Josef Geiger: Sie muss ermöglichen, dass Leute arbeiten können. Aber um den Fachkräftemangel zu beheben, brauchen wir auch eine aktive Einwanderungspolitik, wie es uns andere Länder vorleben. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie intensiv und gezielt Länder wie Australien und Kanada ihre Fachkräfte aus aller Welt rekrutieren. Da schlafen wir komplett und lassen uns international abhängen. Bei uns ist es völliger Irrsinn, wie groß der Bürokratieaufwand ist, wenn man jemandem eine Arbeitserlaubnis verschaffen will, der außerhalb der EU lebt.

Die Geiger-Historie begann mit einer Holzhandlung. Was sind heute die wichtigsten Geschäftsfelder?

Josef Geiger: Alle sind wichtig. Die Verbindung unserer Geschäftsfelder entlang der Wertschöpfungskette macht das Besondere aus. Wir beschäftigen uns mit Baustoffen: Kies, Steinbrüche, Betonwerke, Asphalt, inklusive der dazugehörigen Logistik.

Der zweite Bereich ist das Bauen an sich: Tief- und Hochbau, schlüsselfertiges Bauen, Projektentwicklungen und Holzbau, aber auch Bauwerks- und Kanalsanierungen. Der dritte, ganz wichtige Teil, ist der Umweltbereich: Wir beschäftigen uns mit Altlasten im und unter dem Gebäude sowie im Boden. Wir führen aber auch Sanierungen durch und recyceln die Materialien. Falls das nicht möglich ist, entsorgen wir die Stoffe fachgerecht.

Das Unternehmen

Die Geiger-Gruppe mit Hauptsitz in Oberstdorf

3500 Mitarbeiter arbeiten an 100 Standorten im deutschen und europäischen Raum für die Unternehmensgruppe.

Geiger liefert, baut, saniert und entsorgt in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Umwelt.

Geschäftsführende Gesellschafter sind Josef und Pius Geiger. Dritter Gesellschafter ist Stephan Geiger.

Die Unternehmensgruppe erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 700 Millionen Euro.

Was ist das derzeit größte Projekt?

Josef Geiger: Die Sanierung einer Aluminium-Schlacken-Deponie nahe Wien: Dort wurden über Jahrzehnte einfach Reste aus der Aluminium-Verarbeitung auf einen Haufen geworfen. Das ist die größte österreichische Altlast. Es besteht die Gefahr, dass die giftigen Stoffe aus den Aluminium-Resten ins Trinkwasser gelangen. Wir sanieren die Deponie. Das heißt, wir graben ab und schauen, was wir an Wertstoffen rausbringen. Wir erzeugen wieder neues Aluminium und bringen die Reststoffe in eine Verwertung oder eine Beseitigung. Das Volumen dieses Projekts liegt bei 166 Millionen Euro.

Ein Thema, das Ihre Branche stark beschäftigt, ist der Wohnbau. Was muss die Politik tun, damit er endlich an Fahrt gewinnt?

Josef Geiger: Als erstes muss man die Genehmigungsverfahren beschleunigen. Dann müssen Vorgaben, über die man seit Jahren redet, endlich umgesetzt werden. Zum Beispiel bei der urbanen Nachverdichtung. Wenn man enger baut oder aufstockt, werden die Grundstücke besser ausgenutzt.

Wie kann man Baukosten senken?

Josef Geiger: Es gibt unter anderem zwei Wege. Zum einen muss man hinterfragen, ob alle Bauregeln und Vorschriften noch sinnvoll sind. Zum anderen muss man systemisches und vorgefertigtes Bauen fördern. Man braucht nicht für jedes Projekt einen Gestaltungsbeirat, der sagt, was man anders machen muss. Das alles macht Bauen teuer. Beim sozialen Wohnen ist es die bittere Wahrheit, dass man ohne Förderung nicht weiterkommt und die Mieten nicht halten kann.

Zu den großen politischen Themen gehört auch der starke Flächenverbrauch. Wie sollte das Bauen der Zukunft aussehen?

Pius Geiger: Wichtig ist es, sich bereits im Vorfeld Gedanken zu machen, was über eine erste Nutzung hinaus möglich ist. Das sieht man auf der Fläche unseres neuen Verwaltungsgebäudes im Oberallgäuer Herzmanns: Dort gab es schon eine Kiesgrube, ein Betonwerk, eine Bauschutt-Aufbereitung und jetzt ein Bürogebäude. Große Möglichkeiten bestehen auch bei ökologischen Ausgleichsflächen. Denn die muss man dort schaffen, wo es wirklich Sinn hat. Nicht Rasen mitten im Gewerbegebiet anlegen.

Welche Möglichkeiten gibt es, den Flächenverbrauch zu senken?

Pius Geiger: Die Entwicklung schreitet voran, also müssen auch die Strukturen wachsen. Wenn man dann sagt, man erweitert Bebauung und Infrastruktur nicht, führt das zu den Schwierigkeiten, die wir heute haben. Das sieht man an den Verkehrsproblemen in Städten, da hat man es jahrzehntelang verpasst, die Infrastruktur weiterzuentwickeln. Eine Option wäre, den Untergrund stärker zu nutzen, zum Beispiel für Tiefgaragen.

Josef Geiger: Das große Thema ist ja nicht das Bevölkerungswachstum, sondern die Binnenmigration. Die Menschen wandern von strukturschwachen in -starke Gegenden. Also muss man sich in den Metropolen etwas überlegen, beispielsweise Nachverdichtung und Flexibilität bei der Umnutzung von Gewerbe- in Wohngebäude.

Die Digitalisierung wird immer wichtiger. Es gibt schon Häuser aus dem 3D-Drucker. Wie verändert das Ihre Arbeit?

Josef Geiger: Es muss darum gehen, die Prozesse stetig zu optimieren. Und am Schluss kann der Prozess – wenn er gut beschrieben ist – digitalisiert werden. Die Digitalisierung ist nur das Werkzeug.

Können Sie ein Beispiel für einen optimierten Prozess nennen?

Josef Geiger: Wir haben auf einer Baustelle Mitarbeitern und anderen Handwerkern einen Peilsender an den Gürtel geschnallt, um herauszufinden, welche Wege sie gehen. So findet man heraus, dass man viel Zeit verliert, wenn man keine ordentliche Vorbereitung mit getakteten Prozessen macht. Wir entwickeln vor dem Projekt einen sogenannten „Gewerkezug“ und legen fest, welcher Handwerker welchen Bereich in welcher Woche exklusiv für sich hat. Das nennt sich Lean Construction.

Zur Person: Die geschäftsführenden Gesellschafter

Josef Geiger (40): Nach seiner Ausbildung zum Zimmerer studierte Josef Geiger Bauingenieurwesen an der TU München. Danach sammelte er Berufserfahrung als Projektleiter bei der Firma Züblin in Stuttgart, Kopenhagen und Amsterdam. Im November 2011 trat Josef Geiger in die Geiger-Gruppe ein, begann dort als Projektleiter im Bereich Schlüsselfertigbau und übernahm 2013 die Niederlassungsleitung für den Raum Allgäu. Berufsbegleitend schloss er einen weiteren Masterstudiengang in St. Gallen ab. I

m Frühjahr 2017 bewarb er sich erfolgreich für die Position als Leiter des damals neuen Geschäftsbereichs Immobilien. Anschließend wurde er durch den Unternehmensbeirat in die Geschäftsleitung berufen und trat zum April 2018 an die Stelle seines Vaters als geschäftsführender Gesellschafter. Er ist in der Geschäftsführung für den Bereich Immobilien sowie für Strategie und Organisation, Innovation und IT verantwortlich.

Pius Geiger (32): Seinen beruflichen Werdegang in der Geiger-Gruppe begann Pius Geiger 2018 als Teamleiter Logistik Bayern, bevor er 2021 die Abteilung Flächen- und Liegenschaftsmanagement sowie die Stabstelle Nachhaltigkeit übernahm. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen arbeitete Pius Geiger in einer Kanzlei für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

Er studierte Wirtschaftswissenschaften und beschäftigte sich in seiner Masterarbeit mit dem Thema „Strategieentwicklung in Familienunternehmen“. Pius Geiger wurde durch den Beirat in die Geschäftsleitung der Geiger-Gruppe berufen und übernahm zum Jahreswechsel 2021/22 als Nachfolger seines Vaters den Posten des geschäftsführenden Gesellschafters. Zudem verantwortet Pius Geiger in der Unternehmensgruppe die Abteilungen Flächen- und Liegenschaftsmanagement, Nachhaltigkeit, Personal sowie Marketing und Kommunikation.