Nach 100 Tagen Go-Ahead-Zügen im Allgäu: Guter Start – bei der Pünktlichkeit haperte es

Seit Dezember verbinden Züge von Go-Ahead das Allgäu und München. Der Betreiber zieht ein positives Zwischenfazit, die Infrastruktur bleibt jedoch ein Problem.

23.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Blau-weiß und elektrisch statt rot-weißer Dieselzüge: Seit dem 12. Dezember betreibt Go-Ahead Bayern den Regionalverkehr auf der Strecke von Lindau über Memmingen und Buchloe nach München. Nun zog das Unternehmen nach 100 Betriebstagen ein erstes Fazit. „Der Start ist gut gelungen“, sagte Geschäftsführer Fabian Amini.

Die E-Züge verkürzen die Fahrzeit vom Allgäu nach München teilweise deutlich, so verbindet jede zweite Stunde ein Zug mit wenigen Zwischenhalten Memmingen und die Landeshauptstadt in etwa einer Stunde. Doch der Start verlief zunächst eher holprig: Fahrgäste klagten gegenüber unserer Zeitung über Verspätungen und Zugausfälle. Geschäftsführer Amini sprach nun von kleineren Anlaufschwierigkeiten, die nicht ganz zu vermeiden gewesen seien. Man sei jedoch routinierter geworden.

Go-Ahead: Mittlerweile 90 Prozent der Züge pünktlich

So sind laut Go-Ahead mittlerweile etwa 90 Prozent der Züge im E-Netz Allgäu pünktlich – gemessen am branchenüblichen Wert von weniger als sechs Minuten Verspätung. Weniger als ein Prozent der Züge sei ausgefallen.

Bilderstrecke

Erster Zug auf elektrifizierte Strecke zwischen München und Lindau

1 von 9 2 von 9 3 von 9 4 von 9 5 von 9 6 von 9 7 von 9 8 von 9 9 von 9 155 Kilometer lang, etwa 500 Millionen Euro teuer: Zum Fahrplanwechsel nimmt die Bahn ab Sonntag die elektrifizierte Strecke München-Memmingen-Lindau in Betrieb. Fotos von der ersten Fahrt durchs Allgäu. Bild: Ralf Lienert 155 Kilometer lang, etwa 500 Millionen Euro teuer: Zum Fahrplanwechsel nimmt die Bahn ab Sonntag die elektrifizierte Strecke München-Memmingen-Lindau in Betrieb. Fotos von der ersten Fahrt durchs Allgäu. Bild: Ralf Lienert 1 von 9 Der erste elektrische Zug fährt durchs Allgäu - ECE von München nach Zürich - EInfaht 7.30 - Abfahrt 7.36 Uhr - Bahn erstmals elektrisch im Allgäu - Bahn unter Strom Bild: Ralf Lienert Der erste elektrische Zug fährt durchs Allgäu - ECE von München nach Zürich - EInfaht 7.30 - Abfahrt 7.36 Uhr - Bahn erstmals elektrisch im Allgäu - Bahn unter Strom Bild: Ralf Lienert

Diese Bilanz überzeugt offenbar auch die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), den Auftraggeber des Regionalverkehrs auf der Strecke. Der Trend gehe in die richtige Richtung, sagte der Sprecher der BEG-Geschäftsführung, Thomas Prechtl. Die Pünktlichkeit der Züge bezeichnete er als „ausbaufähig“, doch es gebe eine positive Entwicklung.

Fahrgastverband ProBahn mit Start zufrieden

Auch der Fahrgastverband ProBahn äußerte sich positiv. Der Betrieb laufe „relativ gut“, auch das Personal sei sehr freundlich und aufmerksam, sagte Regionalgruppenleiter Jürgen Vögele auf Nachfrage unserer Redaktion.

Lesen Sie auch

Von Kaufbeuren nach München: Fahrplanwechsel stellt Pendler vor Probleme Zugverbindungen im Allgäu

Die Strecke zeigt jedoch auch, dass es im Allgäu an der Infrastruktur hakt. So ist die Strecke auf 107 Kilometern von Buchloe bis Hergatz eingleisig. Verspätet sich ein Zug, wirkt sich das auf den Gegenverkehr aus, was zu einer Kette an Verspätungen führen kann und so den gesamten Verkehr ausbremst. „Diese Strecke ist am Limit. Daran wird sich in den nächsten Jahren aber nichts ändern“, sagte Fahrgastvertreter Vögele.

Lesen Sie auch: Die Bahnstrecke zwischen Lindau und Memmingen ist elektrifiziert - doch ein Problem ist noch nicht gelöst.