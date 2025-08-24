„Zeit für weitere Vertröstungen ist vorbei“ - Handwerk und Industrie hoffen auf Entlastungen

Die neue Bundesregierung ist seit über 100 Tagen im Amt. Union und SPD bezeichnen sich selbst als „Arbeitskoalition“. Während des Wahlkampfs beteuerten die Politiker rund um Bundeskanzler-Kandidat Friedrich Merz (CDU) immer wieder, die Stimmung im Land drehen und für Aufbruch sorgen zu wollen. Ein Brief von Generalsekretär Carsten Linnemann an die Parteimitglieder zeigte Anfang dieser Woche jedoch: Die bisherige Leistung der schwarz-roten Koalition wird auch intern eher durchwachsen gesehen: „Die Stimmung ist derzeit nicht so gut, wie wir uns das gewünscht haben“, schreibt Linnemann zum Beispiel. Wie blicken Industrie, Handwerkskammer und eine Allgäuer Abgeordnete auf die bisherige Bilanz der Regierung?
Hat die Regierung geliefert?
