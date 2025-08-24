Icon Menü
100 Tage neue Regierung: IHK Schwaben und Handwerkskammer wünschen sich endlich die Wirtschaftswende

Hat die Regierung geliefert?

„Zeit für weitere Vertröstungen ist vorbei“ - Handwerk und Industrie hoffen auf Entlastungen

Über 100 Tage ist die neue Regierung nun im Amt: Die im Wahlkampf versprochene Wirtschaftswende blieb bisher aus. Was sich Unternehmen wünschen.
Von Felix Futschik
    Die aktuelle Regierung habe noch nicht die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt, um die Wirtschaftslage im Land zu verbessern, sagen Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer Schwaben. Man hoffe weiter auf spürbare Entlastungen. Foto: Ralf Lienert

    Die neue Bundesregierung ist seit über 100 Tagen im Amt. Union und SPD bezeichnen sich selbst als „Arbeitskoalition“. Während des Wahlkampfs beteuerten die Politiker rund um Bundeskanzler-Kandidat Friedrich Merz (CDU) immer wieder, die Stimmung im Land drehen und für Aufbruch sorgen zu wollen. Ein Brief von Generalsekretär Carsten Linnemann an die Parteimitglieder zeigte Anfang dieser Woche jedoch: Die bisherige Leistung der schwarz-roten Koalition wird auch intern eher durchwachsen gesehen: „Die Stimmung ist derzeit nicht so gut, wie wir uns das gewünscht haben“, schreibt Linnemann zum Beispiel. Wie blicken Industrie, Handwerkskammer und eine Allgäuer Abgeordnete auf die bisherige Bilanz der Regierung?

