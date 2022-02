Arbeiter in Behindertenwerkstatt bekommen 209 Euro im Monat - Aktivisten wollen das ändern

Die Bezahlung von Menschen, die in Behindertenwerkstätten arbeiten, liegt weit unter dem Mindestlohn - auch im Allgäu. Das wollen Aktivisten nun ändern.

14.02.2022 | Stand: 06:35 Uhr

„Ich habe 6,5 Stunden am Tag in einer Werkstatt gearbeitet. Diese Werkstattart macht in Deutschland acht Milliarden Umsatz im Jahr. Dennoch zahlt man mir und meinen Kollegen nur 1,35 Euro die Stunde. Es ist für niemanden möglich, davon zu leben, weswegen wir dann auch Grundsicherung vom Staat brauchen. Das kann man mit uns machen, weil wir eine Behinderung haben.“ Mit diesen Worten beginnt eine Petition, die Lukas Krämer gestartet hat. Der 28-Jährige aus Rheinland-Pfalz hatte als Kind eine Hirnhautentzündung, er kann beispielsweise nicht lesen oder schreiben. Über 150.000 Unterschriften hat Krämer auf der Plattform change.org bereits gesammelt. Sein Ziel ist klar: „Ich fordere den Mindestlohn für Menschen in Behindertenwerkstätten!“ Die Geschäftsführer der Allgäuer Einrichtungen sehen das teils kritisch.

Laut Bundesarbeitsministerium waren im Jahr 2020 knapp 300.000 Menschen mit Behinderung in Werkstätten tätig. Der Lohn lag im Schnitt bei 209 Euro im Monat. Dessen Höhe setzt sich aus drei Komponenten zusammen – unter anderem aus einem „Steigerungsbetrag“, der je nach Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter variiert. Dieses System sei historisch gewachsen und eng mit anderen Sozialleistungen verzahnt. Unter das Mindestlohngesetz fielen die Beschäftigten nicht, weil sie nicht als Arbeitnehmerinnen gelten, sondern „in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis“ stehen. Im Fokus liegt laut Ministerium nicht der Austausch von Leistung und Entgelt, viel mehr gehe es um Betreuungsangebote und individuelle Förderung. Dennoch solle das System bald reformiert werden.

Allgäuer Geschäftsführer für Veränderung

Dass Veränderungen nötig sind, findet auch Michael Hauke, Geschäftsführer der Allgäuer Werkstätten. An den verschiedenen Standorten arbeiten dort 670 Menschen mit Behinderung. Sie sind beispielsweise in Wäschereien, Schreinereien oder in der Montage tätig. „Das Durchschnittsgehalt liegt bei uns etwa bei 230 Euro“, sagt Hauke. Mit der Einführung eines Mindestlohns wäre er dennoch vorsichtig. Er verweist auf die Privilegien, die die Beschäftigten hätten: Wer sieben Stunden am Tag arbeite, habe fast zwei Stunden Pause, dazu kämen Angebote wie Fußball oder Töpfern, die ebenfalls während der Arbeitszeit stattfänden. Die Mitarbeiter seien außerdem kaum kündbar und hätten nach 20 Jahren Tätigkeit Anspruch auf eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. „Mit dem Mindestlohn kämen nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten.“ Die Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen, der auch Hauke angehört, erarbeitet derzeit einen Vorschlag, wie ein neues Konzept aussehen könnte. „Es muss den Menschen gerecht werden, politisch umsetzbar und finanzierbar sein. Aber diese Parameter muss man erst einmal zusammenbringen“, sagt Hauke.

„Es gibt Fragen, die man grundsätzlich klären muss, zum Beispiel welche Werte im Lohnsystem wichtig sind und ob das Solidarprinzip aufrecht erhalten werden soll“, sagt auch Ludger Escher, Geschäftsführer der „Unterallgäuer Werkstätten Memmingen Mindelheim“. Aktuell tragen die fitteren unter den Mitarbeitern jene mit, die aufgrund ihrer Einschränkungen weniger leisten können. Bei den Allgäuer Werkstätten generieren laut Hauke beispielsweise 20 Prozent der Beschäftigten 75 Prozent des Umsatzes.

Und was denken die Mitarbeiter selbst? „Im Werkstattrat wird das Thema erst noch besprochen“, sagt Robert Walter, Vertrauensperson des Rates der Allgäuer Werkstätten. „Alltägliche Probleme wie das Angebot am Kiosk stehen aber meist eher im Fokus als die große Politik. Einige haben auch wenig Bezug zu Geld.“

"Moderne Sklavenarbeit"

Lesen Sie auch

Wer profitiert von der Erhöhung des Mindestlohns in Kaufbeuren? Arbeitsmarkt

Lukas Krämer kennt die Argumente, die gegen einen Mindestlohn ins Feld geführt werden: Beispielsweise dass Menschen mit Behinderung weniger leistungsfähig oder öfter krank seien. Mittlerweile arbeitet er nicht mehr in einer Werkstatt, sondern setzt sich auf der Videoplattform Youtube für Inklusion ein. „Würdet ihr für 1,35 Euro die Stunde arbeiten?“, fragt er. „Für mich ist die Arbeit dort moderne Sklaverei."

Lesen Sie auch: Gerald Schneider setzt sich dafür ein, dass Gehörlose gehört werden