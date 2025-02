Diese Allgäuer Skigebiete zählen zu den beliebtesten in Deutschland

Die Skisaison läuft auf Hochtouren. Mehr als 14 Millionen Gelegenheitsskifahrer freuen sich auch im Jahr 2025 darauf, die Pisten zu erobern. Deutschland bietet eine Vielzahl an aufregenden Skigebieten. Fast überall befinden sich Strecken für Anfänger, Fortgeschrittene oder (Halb-)Profis. Doch welche Skigebiete sind die beliebtesten in Deutschland?

Besonderes Ergebnis der Umfrage, die das nach eigenen Angaben unabhängige Winter- und Wassersport-Magazin BeyondSurfing gemacht hat: Wie im Vorjahr liegen gleich fünf der elf beliebtesten Skigebiete Deutschlands im Allgäu.

Beliebteste Skigebiete: Balderschwang auf Platz drei

Icon Vergrößern Die Top 11 der beliebtesten Skigebiete in Deutschland Foto: BeyondSurfing Icon Schließen Schließen Die Top 11 der beliebtesten Skigebiete in Deutschland Foto: BeyondSurfing

Welche Skigebiete in Deutschland gelten als schneesicher?

Die Skiregionen rund um Oberstdorf und das Nebelhorn gelten ebenso wie Bad Hindelang Oberjoch als relativ schneesicher. Gute Bedingungen herrschen in den Skigebieten Zugspitze und Garmisch-Classic.

Beliebte Allgäuer Skigebiete: Balderschwang auf Platz 3

Das Skigebiet Balderschwang im Oberallgäu liegt in dem neuen Beliebtheitsranking auf dem dritten Platz und ist damit erster Verfolger des Sauerlandes. Es gehört mit 42 Pistenkilometern auf 36 Pisten zu den größten Deutschlands. Daneben punktet die Region vor allem mit Schneesicherheit. Allerdings: Balderschwang war im Jahr 2023 der regenreichste Ort Deutschlands.

Mit seinen oft leichten und mittelschweren Pisten (31 km gesamt) ist Balderschwang besonders bei Familien und Anfängern beliebt. Schwarze Pisten und Skirouten gibt es in Balderschwang auch. Wenig überraschend also, dass Balderschwang bei Freundinnen und Freunden des Wintersports auch in dieser Saison hoch im Kurs steht.

Beliebte Allgäuer Skigebiete: Oberjoch auf Platz 6

Das Skigebiet Oberjoch bei Bad Hindelang im Oberallgäu gilt als besonders familienfreundlich. Fast alle der 35 Pistenkilometer werden als leicht bis mittelschwer eingestuft. Gerade Kinder, die ihr Herz für den Wintersport entdecken wollen, kommen in Oberjoch voll auf ihre Kosten. Das liegt einmal an der Qualität der Pisten und andererseits auch an dem Schneekinderland.

Moderne und zum Teil beheizte Sesselbahnen und ein Schlepplift bringen die motivierten Wintersportlerinnen und Sportler zu den Abfahrten. An Donnerstagen findet außerdem ein Nacht-Skifahren statt, bei dem die Pisten mit Flutlicht beleuchtet werden.

Beliebte Allgäuer Skigebiete: Ofterschwang / Gunzesried auf Platz 8

Im Skigebiet Ofterschwang / Gunzesried im Oberallgäu erwartet die Skifahrer Weltcup-Feeling. Auf das Ofterschwanger Horn führen zwei Wege. Es ist mit 18 Pistenkilometern ein relativ kleines Skigebiet – was seiner Beliebtheit bei den Besucherinnen und Besuchern aber offensichtlich keinen Abbruch tut.

Icon Vergrößern Das beliebte Skigebiet Ofterschwang / Gunzesried hat für Skifahrer jeder Kategorie Pisten im Angebot. Obwohl es mit 18 Pistenkilometern relativ klein ist. Foto: Ralf Lienert (Archiv) Icon Schließen Schließen Das beliebte Skigebiet Ofterschwang / Gunzesried hat für Skifahrer jeder Kategorie Pisten im Angebot. Obwohl es mit 18 Pistenkilometern relativ klein ist. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

Längste Abfahrt ist die Genussabfahrt „Märchenwiese“ vom Ofterschwanger Horn hinunter nach Gunzesried. Knapp 4 Kilometer und 520 Höhenmeter überwindet die rote Piste. Die meisten Abfahrten am Ofterschwanger Horn fallen in diese mittelschwere Kategorie. Blaue Pisten gibt es vor allem oberhalb der Mittelstation der Ossi-Reichert-Bahn. An der Bergstation des Weltcup-Express können Kinder mit Förderlift und Zauberteppich das Skifahren lernen.

Beliebte Allgäuer Skigebiete: Fellhorn / Kanzelwand auf Platz 9

In diesem beliebten Skigebiet werden Grenzen überschritten. Zwischen Oberstdorf in Deutschland und Riezlern in Österreich liegen hier insgesamt 36 Pistenkilometer. Für erfahrene Skifahrer warten im Skigebiet Fellhorn / Kanzelwand etwa 21 Kilometer mittelschwere und schwarze Pisten darauf, bezwungen zu werden.

Die Skifahrer können sich je nach Temperaturen und Sonneneinstrahlung die optimalen Pisten aussuchen. An nicht zu warmen Sonnentagen ist das Fellhorn mit seinen östlichen und südöstlichen Pisten ein idealer Skiberg. Steigen die Temperaturen etwas weiter nach oben, dann bleiben die Pisten an der Kanzelwand länger kompakt.

Beliebte Allgäuer Skigebiete: Nesselwang auf Platz 11

In Nesselwang hat das Skifahren eine fast 100-jährige Tradition. Die Geschichte ist heute noch rund um die Alpspitze spürbar. In die Liste der beliebtesten Skigebiete Deutschlands hat sich das Skigebiet Nesselwang Platz 11 erobert.

Icon Vergrößern Das Nachtskifahren an der Alpspitze ist beliebt. Foto: Tourist-Information Nesselwang Icon Schließen Schließen Das Nachtskifahren an der Alpspitze ist beliebt. Foto: Tourist-Information Nesselwang

Das Skigebiet an der Alpspitze und am Edelsberg erstreckt sich von 900 Meter bis auf 1511 Meter hinauf. Im oberen Bereich sind die Pisten etwas anspruchsvoller, im unteren Bereich fahren die Skifahrer auf blauen Pisten.

Skigebiete-Vergleich 2023 vs. 2024

In den vergangenen zwölf Monaten hat sich das Allgäuer Skigebiet Balderschwang einen Platz auf dem Treppchen erarbeitet. Das Gebiet um den Feldberg im Schwarzwald hat zwei Plätze verloren und liegt jetzt „nur“ noch auf Rang vier.

Platz 2024 Veränderung Platz 2023 1. Willingen +3 1. Winterberg 2. Winterberg -1 2. Feldberg 3. Balderschwang 0 3. Willingen 4. Feldberg -2 4. Balderschwang 5. Zugspitze 0 5. Zugspitze 6. Oberjoch 0 6. Oberjoch 7. Sudelfeld +1 7. Ofterschwang 8. Ofterschwang -1 8. Sudelfeld 9. Fellhorn 0 9. Fellhorn 10. Brauneck 0 10. Brauneck 11. Nesselwang 0 11. Nesselwang