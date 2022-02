Corona-Zahlen: So sind die aktuellen Inzidenz-Werte im Allgäu

Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen und den Allgäuer Landkreisen? Der Überblick über die Inzidenzwerte im Allgäu.

23.02.2022 | Stand: 06:13 Uhr

In diesem Artikel veröffentlichen wir täglich die aktuellen 7-Tage-Inzidenz-Werte für das Allgäu. Morgens liefert das Robert-Koch-Institut (RKI) die Zahlen, am Nachmittag das Landesamt für Gesundheit (LGL) in Erlangen. Die Werte von LGL und RKI können voneinander abweichen - woran das liegt und welcher Wert bei Abweichungen gilt, erfahren Sie hier.

++ Die Allgäuer Inzidenz-Werte im Überblick: ++

Mittwoch, 23. Februar, 6.10 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000: Unterallgäu: 2068,9 (Vortag: 2068,2) Memmingen: 2035,6 (Vortag: 2080,7) Lindau: 1951,6 (Vortag: 1917,5) Kempten: 1894,4 (Vortag: 2009,0) Kaufbeuren: 1885,3 (Vortag: 1849,4) Ostallgäu: 1837,1 (Vortag: 1794,1) Oberallgäu: 1765,7 (Vortag: 1837,4)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Dienstag, 22. Februar, 17.41 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000:

Memmingen: 2080,7 (Vortag: 2042,4 ) Unterallgäu: 2068,22 (Vortag: 2250,2) Kempten: 2008,99 (Vortag: 2035,1) Lindau: 1917,52 (Vortag: 1860,3) Kaufbeuren: 1849,45 (Vortag: 1764,6) Oberallgäu: 1837,4 (Vortag: 1887,9) Ostallgäu: 1794,13 (Vortag: 1922,4)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Dienstag, 22. Februar, 6.10 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000: Memmingen: 2080,7 (Vortag: 2042,4) Unterallgäu: 2068,2 (Vortag: 2205,1) Kempten: 2009,0 (Vortag: 2035,1) Lindau: 1917,5 (Vortag: 1860,3) Kaufbeuren: 1849,4 (Vortag: 1748,7) Oberallgäu: 1837,4 (Vortag: 1887,9) Ostallgäu: 1794,1 (Vortag: 1911,8)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Montag, 21. Februar, 14.15 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000: Kempten: 2035,1 (Vortag: 2236,73) Ostallgäu: 1922,4 (Vortag: 2043,59 ) Unterallgäu: 2250,2 (Vortag: 2050,44) Oberallgäu: 1887,9 (Vortag: 2002,46) Kaufbeuren: 1764,6 (Vortag: 1795,71) Lindau: 1860,3 (Vortag: 1872,45) Memmingen: 2042,4 (Vortag: 2008,57)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Montag, 21. Februar, 6.45 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000 : Unterallgäu: 2205,1 (Vortag: 2050,4) Memmingen: 2042,4 (Vortag: 2008,6) Kempten: 2035,1 (Vortag: 2236,7) Ostallgäu: 1911,8 (Vortag: 2043,6) Oberallgäu: 1887,9 (Vortag: 2002,5) Lindau: 1860,3 (Vortag: 1872,4) Kaufbeuren: 1748,7 (Vortag: 1795,7)





: Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Sonntag, 20. Februar, 21.15 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000:

Kempten: 2236,73 (Vortag: 2152,6) Ostallgäu: 2043,59 (Vortag: 2059,8) Unterallgäu: 2050,44 (Vortag: 2037,44) Oberallgäu: 2002,46 (Vortag: 2000,54) Kaufbeuren: 1795,71 (Vortag: 1853,93) Lindau: 1872,45 (Vortag: 1840,77) Memmingen: 2008,57 (Vortag: 1857,53)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Sonntag, 20. Februar, 7 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000 : Kempten: 2236,7 (Vortag: 2152,6) Unterallgäu: 2050,4 (Vortag: 2037,4) Ostallgäu: 2043,6 (Vortag: 2059,8) Memmingen: 2008,6 (Vortag: 1857,5) Oberallgäu: 2002,5 (Vortag: 2000,5) Lindau: 1872,4 (Vortag: 1840,8) Kaufbeuren: 1795,7 (Vortag: 1853,9)

: Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Samstag, 19. Februar, 21.30 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000:

Kempten: 2152,6 (Vortag: 2199,01) Ostallgäu: 2059,8 (Vortag: 2074,6) Unterallgäu: 2037,44 (Vortag: 1995,02) Oberallgäu: 2000,54 (Vortag: 1959,59) Kaufbeuren: 1853,93 (Vortag: 1896,47) Lindau: 1840,77 (Vortag: 1890,72) Memmingen: 1857,53 (Vortag: 1492,34)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Samstag, 19. Februar, 7 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000 : Kempten: 2152,6 (Vortag: 2199,0) Ostallgäu: 2059,8 (Vortag: 2047,6) Unterallgäu: 2037,4 (Vortag: 1995,0) Oberallgäu: 2000,5 (Vortag: 1947,4) Memmingen: 1857,5 (Vortag: 1492,3) Kaufbeuren: 1853,9 (Vortag: 1896,5) Lindau: 1840,8 (Vortag: 1891,9)

: Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Freitag, 18. Februar, 16.25 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000:

Kempten: 2199,01 (Vortag: 2113,43) Ostallgäu: 2074,6 (Vortag: 2044,30) Unterallgäu: 1995,02 (Vortag: 2088,75) Oberallgäu: 1959,59 (Vortag: 1959,59) Kaufbeuren: 1896,47 (Vortag: 1780,04) Lindau: 1890,72 (Vortag: 1915,09) Memmingen: 1492,34 (Vortag: 1708,75)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Freitag, 18. Februar, 6.19 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000 : Kempten: 2199,0 (Vortag: 2113,4) Unterallgäu: 1995,0 (Vortag: 2088,7) Ostallgäu: 2047,6 (Vortag: 2042,2) Oberallgäu: 1947,4 (Vortag: 1959,6) Lindau: 1891,9 (Vortag: 1910,2) Kaufbeuren: 1896,5 (Vortag: 1780,0) Memmingen: 1492,3 (Vortag: 1708,7)

: Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Donnerstag, 17. Februar, 15.25 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000:

Kempten: 2113,43 (Vortag: 2010,44) Unterallgäu: 2088,75 (Vortag: 2081,22) Ostallgäu: 2044,30 (Vortag: 1944,94) Oberallgäu: 1959,59 (Vortag: 1910,33) Lindau: 1915,09 (Vortag: 1921,18) Kaufbeuren: 1780,04 (Vortag: 1768,84) Memmingen: 1708,75 (Vortag: 1629,85)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Donnerstag, 17. Februar, 6.42 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000 : Kempten: 2113,4 (Vortag: 2010,4) Unterallgäu: 2088,7 (Vortag: 2081,2) Ostallgäu: 2042,2 (Vortag: 1944,9) Oberallgäu: 1959,6 (Vortag: 1910,3) Lindau: 1910,2 (Vortag: 1921,82) Kaufbeuren: 1780,0 (Vortag: 1768,8) Memmingen: 1708,7 (Vortag: 1629,8)

: Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Mittwoch, 16. Februar, 16.20 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000:

Unterallgäu: 2081,22 (Vortag: 2298,79) Kempten: 2010,44 (Vortag: 1964,03) Ostallgäu: 1944,94 (Vortag: 1938,59) Lindau: 1921,18 (Vortag: 1960,16) Oberallgäu: 1910,33 (Vortag: 1789,42) Kaufbeuren: 1768,84 (Vortag: 1699,43) Memmingen: 1629,85 (Vortag: 1807,94)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Mittwoch, 16. Februar, 6.17 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000 : Unterallgäu: 2081,2 (Vortag: 2298,8) Kempten: 2010,4 (Vortag: 1964,0) Lindau: 1921,82 (Vortag: 1960,2) Ostallgäu: 1944,9 (Vortag: 1938,6) Memmingen: 1629,8 (Vortag: 1807,9) Oberallgäu: 1910,3 (Vortag: 1789,4) Kaufbeuren: 1768,8 (Vortag: 1699,4)

: Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Dienstag, 15. Februar, 16.54 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000:

Unterallgäu: 2298,79 (Vortag: 2575,9) Kempten: 1964,03 (Vortag: 1901,7) Lindau: 1960,16 (Vortag: 1962,6) Ostallgäu: 1938,59 (Vortag: 1800,5) Memmingen: 1807,94 (Vortag: 1902,6) Oberallgäu: 1789,42 (Vortag: 1738,2) Kaufbeuren: 1699,43 (Vortag: 1638,8)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Dienstag, 15. Februar, 6.37 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000:

Unterallgäu: 2298,8 (Vortag: 2475,9) Kempten: 1964,0 (Vortag: 1901,7) Lindau: 1960,2 (Vortag: 1955,3) Ostallgäu: 1938,6 (Vortag: 1800,5) Memmingen: 1807,9 (Vortag: 1902,68) Oberallgäu: 1789,4 (Vortag: 1737,6) Kaufbeuren: 1699,4 (Vortag: 1683,8)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Montag, 14. Februar, 14.30 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000 : Unterallgäu: 2575,9 (Vortag: 2458,2) Lindau: 1962,6 (Vortag: 1976,0) Memmingen: 1902,6 (Vortag: 1850,77) Kempten: 1901,7 (Vortag: 1823,32) Ostallgäu: 1800,5 (Vortag: 1753,26) Kaufbeuren: 1638,8 (Vortag: 1634,5) Oberallgäu: 1738,2 (Vortag: 1643,55)

: Über 100:

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Montag, 14. Februar, 6.50 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000: Unterallgäu: 2475,9 (Vortag: 2458,2) Lindau: 1955,3 (Vortag: 1976,0) Memmingen: 1902,68 (Vortag: 1850,8) Kempten: 1901,7 (Vortag: 1823,3) Ostallgäu: 1800,5 (Vortag: 1753,3) Oberallgäu: 1737,6 (Vortag: 1643,5) Kaufbeuren: 1683,8 (Vortag: 1634,5)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Sonntag, 13. Februar, 20.30 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000 :

Unterallgäu: 2458,2 (Vortag: 2293,31) Lindau: 1976 (Vortag: 1898,03) Ostallgäu: 1753,26 (Vortag: 1851,21) Kaufbeuren: 1634,5 (Vortag: 1744,21) Kempten: 1823,32 (Vortag: 1821,87) Memmingen: 1850,77 (Vortag: 1575,74) Oberallgäu: 1643,55 (Vortag: 1524,55)

Über 100:



Zwischen 50 und 100: ---



Zwischen 25 und 50: ---



Unter 35: ---



Sonntag, 13. Februar, 7.10 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000: Unterallgäu: 2458,2 (Vortag: 2293,3) Lindau: 1976,0 (Vortag: 1898,0) Memmingen: 1850,8 (Vortag: 1575,7) Kempten: 1823,3 (Vortag: 1821,9) Ostallgäu: 1753,3 (Vortag: 1851,2) Oberallgäu: 1643,5 (Vortag: 1524,6) Kaufbeuren: 1634,5 (Vortag: 1744,2)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Samstag, 12. Februar, 20.30 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000 :

Unterallgäu: 2293,31 (Vortag: 2177,0) Lindau: 1898,03 (Vortag: 1904,1) Ostallgäu: 1851,21 (Vortag: 1859,7) Kaufbeuren: 1744,21 (Vortag: 1795,7) Kempten: 1821,87 (Vortag: 1647,9) Memmingen: 1575,74 (Vortag: 1544,2) Oberallgäu: 1524,55 (Vortag: 1422,2)

Über 100:



Zwischen 50 und 100: ---



Zwischen 25 und 50: ---



Unter 35: ---



Samstag, 12. Februar, 7.15 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000: Unterallgäu: 2293,3 (Vortag: 2177,0) Lindau: 1898,0 (Vortag: 1904,1) Ostallgäu: 1851,2 (Vortag: 1859,7) Kempten: 1821,9 (Vortag: 1650,7) Kaufbeuren: 1744,2 (Vortag: 1647,9 ) Memmingen: 1575,7 (Vortag: 1544,2) Oberallgäu: 1524,6 (Vortag: 1422,2)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Freitag, 11. Februar, 15.40 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000 :

Unterallgäu: 2177,0 (Vortag: 2149,6) Lindau: 1904,1 (Vortag: 1933,4) Ostallgäu: 1859,7 (Vortag: 1813,2) Kaufbeuren: 1795,7 (Vortag: 1795,7) Kempten: 1647,9 (Vortag: 1642,0) Memmingen: 1544,2 (Vortag: 1548,7) Oberallgäu: 1422,2 (Vortag: 1459,9)

Über 100:



Zwischen 50 und 100: ---



Zwischen 25 und 50: ---



Unter 35: ---



Freitag, 11. Februar, 5.15 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000:

Unterallgäu: 2177 (Vortag: 2149,6)

Lindau: 1904,1 (Vortag: 1910,2)

Ostallgäu: 1859,7 (Vortag: 1813,5)

Kempten: 1650,7 (Vortag: 1642,0)

Kaufbeuren: 1647,9 (Vortag: 1795,7)

Memmingen: 1544,2 (Vortag: 1548,7)

Oberallgäu: 1422,2 (Vortag: 1459,9)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Donnerstag, 10. Februar, 16.20 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000 :

Unterallgäu: 2149,6 (Vortag: 2099,01) Lindau: 1933,4 (Vortag: 1828,59) Ostallgäu: 1813,2 (Vortag: 1900,54) Kaufbeuren: 1795,7 (Vortag: 1842,73) Kempten: 1642,0 (Vortag: 1721,79) Memmingen: 1548,7 (Vortag: 1674,93) Oberallgäu: 1459,9 (Vortag: 1521,36)

Über 100:



Zwischen 50 und 100: ---



Zwischen 25 und 50: ---



Unter 35: ---



Donnerstag, 10. Februar, 5.15 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000:

Unterallgäu: 2149,6 (Vortag: 2099,0)

Lindau: 1910,2 (Vortag: 1828,6)

Ostallgäu: 1813,5 (Vortag: 1900,5)

Kaufbeuren: 1795,7 (Vortag: 1842,7)

Kempten: 1642,0 (Vortag: 1721,8)

Memmingen: 1548,7 (Vortag: 1674,9)

Oberallgäu: 1459,9 (Vortag: 1521,4)

Über 100: ---

--- Zwischen 50 und 100: ---

--- Zwischen 25 und 50: ---

--- Unter 35: ---

Mittwoch, 9. Februar, 16.55 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000 :

Unterallgäu: 2099,01 (Vortag: 1886,24) Ostallgäu: 1900,54 (Vortag: 1919,57) Kaufbeuren: 1842,73 (Vortag: 1903,18) Lindau: 1828,59 (Vortag: 1773,77) Kempten: 1721,79 (Vortag: 1826,23) Memmingen: 1674,93 (Vortag: 1659,15) Oberallgäu: 1521,36 (Vortag: 1589,17)

Über 100:



Zwischen 50 und 100: ---



Zwischen 25 und 50: ---



Unter 35: ---



Mittwoch, 9, Februar, 6.45 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000 : Unterallgäu: 2099,0 (Vortag: 1886,2) Ostallgäu: 1900,5 (Vortag: 1919,6) Kaufbeuren: 1842,7 (Vortag: 1903,2) Lindau: 1828,6 (Vortag: 1768,9) Kempten: 1721,8 (Vortag: 1826,2) Memmingen: 1674,9 (Vortag: 1659,2) Oberallgäu: 1521,4 (Vortag: 1589,2)

: Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Dienstag, 8. Februar, 20.55 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)





Über 1000 :

Ostallgäu: 1919,57 (Vortag: 1891,38) Kaufbeuren: 1903,18 (Vortag: 1795,71) Unterallgäu: 1886,24 (Vortag: 1637,89) Kempten: 1826,23 (Vortag: 1824,78) Lindau: 1773,77 (Vortag: 1767,68) Memmingen: 1659,15 (Vortag: 1717,76) Oberallgäu: 1589,17 (Vortag: 1580,85)





Über 100:





Zwischen 50 und 100: ---





Zwischen 25 und 50: ---





Unter 35: ---





Dienstag, 8. Februar, 6.40 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000:

Ostallgäu: 1919,6 (Vortag: 1890,0)

Kaufbeuren: 1903,2 (Vortag: 1789,0)

Unterallgäu: 1886,2 (Vortag: 1637,9)

Kempten: 1826,2 (Vortag: 1824,8)

Lindau: 1768,9 (Vortag: 1766,5)

Memmingen: 1659,2 (Vortag: 1717,8)

Oberallgäu: 1589,2 (Vortag: 1580,9)

Über 100 : ---

: --- Zwischen 50 und 100: ---

--- Zwischen 25 und 50: ---

--- Unter 35: ---

Montag, 7. Februar, 15.35 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000 :

Ostallgäu: 1891,38 (Vortag: 1930,40) Kempten: 1824,78 (Vortag: 1792,86) Kaufbeuren: 1795,71 (Vortag: 1880,79) Lindau: 1767,68 (Vortag: 1694,58) Memmingen: 1717,76 (Vortag: 1483,32) Unterallgäu: 1637,89 (Vortag: 1670,04) Oberallgäu: 1580,85 (Vortag: 1619,24)

: Über 100:

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Montag, 7. Februar, 6.40 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000:

Ostallgäu: 1890,0 (Vortag: 1930,1)

Kempten: 1824,8 (Vortag: 1792,9)

Kaufbeuren: 1789,0 (Vortag: 1880,8)

Lindau: 1766,5 (Vortag: 1

(Vortag: 1694,6) Memmingen: 1717,8 (Vortag: 1483,3)

(Vortag: 1483,3) Unterallgäu: 1637,9 (Vortag: 1670)

(Vortag: 1670) Oberallgäu: 1580,9 (Vortag: 1619,2)

Über 100 : ---

: --- Zwischen 50 und 100: ---

--- Zwischen 25 und 50: ---

--- Unter 35: ---

Sonntag, 6. Februar, 21.30 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000 :

Kempten: 1792,86 (Vortag: 1760,95) Kaufbeuren: 1880,79 (Vortag: 1730,78) Unterallgäu: 1670,04 (Vortag: 1670,73) Ostallgäu: 1930,40 (Vortag: 1806,11) Lindau: 1694,58 (Vortag: 1563,01) Oberallgäu: 1619,24 (Vortag: 1619,88) Memmingen: 1483,32 (Vortag: 1386,38)

: Über 100:

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Sonntag, 6. Februar, 5.20 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000:

Ostallgäu: 1930,1 (Vortag: 1806,1)

(Vortag: 1806,1) Kaufbeuren: 1880,8 (Vortag: 1730)

(Vortag: 1730) Kempten: 1792,9 (Vortag: 1761)

(Vortag: 1761) Lindau: 1694,6 (Vortag: 1563)

(Vortag: 1563) Unterallgäu: 1670 (Vortag: 1670,7)

(Vortag: 1670,7) Oberallgäu: 1619,2 (Vortag: 1619,9)

(Vortag: 1619,9) Memmingen: 1483,3 (Vortag: 1386,4)

Über 100 : ---

: --- Zwischen 50 und 100: ---

--- Zwischen 25 und 50: ---

--- Unter 35: ---

Samstag, 5. Februar, 21.24 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000 :

Kempten: 1760,95 (Vortag: 1746,45) Kaufbeuren: 1730,78 (Vortag: 1668,08) Unterallgäu: 1670,73 (Vortag: 1660,46) Ostallgäu: 1806,11 (Vortag: 1623,60) Lindau: 1563,01 (Vortag: 1436,32) Oberallgäu: 1619,88 (Vortag: 1529,03) Memmingen: 1386,38 (Vortag: 1291,70)

: Über 100:

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Samstag, 5. Februar, 5.20 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000:

Ostallgäu: 1806,1 (Vortag: 1623,6)

(Vortag: 1623,6) Kempten: 1761 (Vortag: 1746,4)

(Vortag: 1746,4) Kaufbeuren: 1730 (Vortag: 1668,1)

(Vortag: 1668,1) Unterallgäu: 1670,7 (Vortag: 1661,1)

(Vortag: 1661,1) Oberallgäu: 1619,9 (Vortag: 1529)

(Vortag: 1529) Lindau: 1563 (Vortag: 1556,9)

(Vortag: 1556,9) Memmingen: 1386,4 (Vortag: 1183,5)

Über 100 : ---

: --- Zwischen 50 und 100 : ---

: --- Zwischen 25 und 50 : ---

: --- Unter 35: ---

Freitag, 4. Februar, 15.20 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000 :

Kempten: 1746,45 (Vortag: 1591,24) Kaufbeuren: 1668,08 (Vortag: 1504,63) Unterallgäu: 1660,46 (Vortag: 1543,47) Ostallgäu: 1623,60 (Vortag: 1558,06) Lindau: 1556,92 (Vortag: 1436,32) Oberallgäu: 1529,03 (Vortag: 1387,64) Memmingen: 1291,70 (Vortag: 1199,28)

: Über 100:

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Freitag, 4. Februar, 5.20 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000:

Kempten: 1746,4 (Vortag: 1591,2)

(Vortag: 1591,2) Kaufbeuren: 1668,1 (Vortag: 1504,6)

(Vortag: 1504,6) Unterallgäu: 1661,1 (Vortag: 1543,5)

(Vortag: 1543,5) Ostallgäu: 1623,6 (Vortag: 1558,1)

(Vortag: 1558,1) Lindau: 1556,9 (Vortag: 1427,8)

(Vortag: 1427,8) Oberallgäu: 1529 (Vortag: 1387,6)

(Vortag: 1387,6) Memmingen: 1183,5 (Vortag: 1183,5)

Über 100: ---

--- Zwischen 50 und 100: ---

--- Zwischen 25 und 50: ---

--- Unter 35: ---

Donnerstag, 3. Februar, 15.10 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000 :

Kempten: 1591,24 (Vortag: 1453,4) Ostallgäu: 1558,06 (Vortag: 1527,1) Unterallgäu: 1543,47 (Vortag: 1516,8) Kaufbeuren: 1504,63 (Vortag: 1486,7) Lindau: 1436,32 (Vortag: 1380,3) Oberallgäu: 1387,64 (Vortag: 1223,2) Memmingen: 1199,28 (Vortag: 1221,8)

: Über 100:

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Donnerstag, 3. Februar, 5.20 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000: Kempten: 1591,2 (Vortag: 1453,4) Ostallgäu: 1558,1 (Vortag: 1527) Unterallgäu: 1543,5 (Vortag: 1501,1) Kaufbeuren: 1504,6 (Vortag: 1486) Lindau: 1427,8 (Vortag: 1380,3) Oberallgäu: 1387,6 (Vortag: 1223,2) Memmingen: 1183,5 (Vortag: 1221,8)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Mittwoch, 2. Februar, 16.35 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000 :

Ostallgäu: 1527,1 (Vortag: 1459,4) Unterallgäu: 1516,8 (Vortag: 1378,6) Kaufbeuren: 1486,7 (Vortag: 1426,3) Kempten: 1453,4 (Vortag: 1433,1) Lindau: 1380,3 (Vortag: 1247,5) Oberallgäu: 1223,2 (Vortag: 1205,3) Memmingen: 1221,8 (Vortag: 1140,7)

: Über 100:

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Mittwoch, 2. Februar, 5.20 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000:

Ostallgäu: 1527 (Vortag: 1459,1)

(Vortag: 1459,1) Unterallgäu: 1501,1 (Vortag: 1378,6)

(Vortag: 1378,6) Kaufbeuren: 1486 (Vortag: 1426,3)

(Vortag: 1426,3) Kempten: 1453,4 (Vortag: 1433,1)

(Vortag: 1433,1) Lindau: 1380,3 (Vortag: 1247,5)

(Vortag: 1247,5) Oberallgäu: 1223,2 (Vortag: 1205,3 )

(Vortag: 1205,3 ) Memmingen: 1221,8 (Vortag: 1140,7)

Über 100: ---

--- Zwischen 50 und 100: ---

--- Zwischen 25 und 50: ---

--- Unter 35: ---

Dienstag, 1. Februar, 16.05 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (LGL)

Über 1000 :

Ostallgäu: 1459,4 (Vortag: 1385,4) Kempten: 1433,1 (Vortag: 1510,0) Kaufbeuren: 1426,3 (Vortag: 1370,3) Unterallgäu: 1378,6 (Vortag: 1318,4) Lindau: 1247,5 (Vortag: 1287,7) Oberallgäu: 1205,3 (Vortag: 1252,0) Memmingen: 1140,7 (Vortag: 1070,8)

: Über 100:

Zwischen 50 und 100: ---

Zwischen 25 und 50: ---

Unter 35: ---

Dienstag, 1. Februar, 5.20 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu (RKI)

Über 1000:

Ostallgäu: 1459,1 (Vortag: 1385,4)

(Vortag: 1385,4) Kempten: 1433,1 (Vortag: 1510,0)

(Vortag: 1510,0) Kaufbeuren: 1426,3 (Vortag: 1370,3)

(Vortag: 1370,3) Unterallgäu: 1378,6 (Vortag: 1318,4)

(Vortag: 1318,4) Lindau: 1247,5 (Vortag: 1287,7)

(Vortag: 1287,7) Oberallgäu: 1205,3 (Vortag: 1129,8)

(Vortag: 1129,8) Memmingen: 1140,7 (Vortag: 1070,8)

Über 100: ---

Zwischen 50 und 100: ---

--- Zwischen 25 und 50: ---

--- Unter 35: ---

