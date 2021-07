Ist eine Stadt mit Nuller-Inzidenz coronafrei?

Corona ist nicht verschwunden, auch wenn die Inzidenz in Kempten bei Null liegt. Auch andernorts im Allgäu sei man auf steigende Inzidenzen vorbereitet.

13.07.2021 | Stand: 18:20 Uhr

Den zehnten Tag in Folge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Kempten bei Null. Ist die Stadt damit frei von Corona? Dr. Florian Wagner, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin am Klinikum, sagt dazu: Ein Inzidenzwert von Null bedeute zunächst einmal, dass in den vergangenen sieben Tagen keine im Labor nachgewiesene Infektion mit dem Corona-Virus im Stadtgebiet aufgetreten sei. „Corona ist damit nicht verschwunden, denn nicht Getestete, die aber SARS-CoV2 positiv sind, werden nicht erkannt“, sagt er. Diese Dunkelziffer habe es auch bei hohen Inzidenzzahlen gegeben. „Der Wert von Null ist jedoch Ausdruck dafür, dass das Infektionsgeschehen aktuell sehr gut im Griff scheint“, sagt der Chefarzt. „Durch die exponentielle Ausbreitung des Corona-Virus kann sich die Lage aber theoretisch rasch ändern, sofern nicht die komplette Bevölkerung geimpft ist.“

Und wie ist nun die Lage in den Krankenhäusern? In Kempten werden derzeit keine Menschen behandelt, die an Corona erkrankt sind. Auch im Klinikum Kaufbeuren liegen keine Covid-Patienten. Mit der Sieben-Tage-Inzidenz hat dies freilich nur bedingt zu tun. Bei schwereren Verläufen behandelten die Ärzte dort Corona-Patienten auch schon bis zu zwei Monate lang. (Lesen Sie auch: Füssener Arzt: Breite Durchimpfung ist die wichtigste Basis für ein Stück Normalität)

Trotz niedriger Inzidenzen Menschen in Quarantäne

Trotz anhaltender Nuller-Inzidenz befinden sich in Kempten aber weiterhin Menschen in Quarantäne. Dr. Ludwig Walters, Leiter des Gesundheitsamtes Oberallgäu, das die Stadt Kempten mitbetreut, spricht von einer „geringen Zahl“. „Die Quarantäne betrifft ja die Positiv-Getesteten und deren Kontakte, sodass auch bei Fällen aus dem Umland sehr wohl Kemptener Bürger betroffen sein können.“ Aber für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Gesundheitsamt für die Kontaktverfolgung zuständig sind, „ist die Arbeitsbelastung nicht mehr so hoch wie in der Hochinzidenz-Phase“, sagt Walters.

Auch im Kreis Lindau lag die Inzidenz in dieser Woche einen Tag bei Null. In Quarantäne befänden sich derzeit 64 Menschen, sagt Sibylle Ehreiser von der Pressestelle des Landratsamts. Am Dienstag gab es in dem Landkreis wieder zwei Neuinfektionen. „Beide konnten aber nachverfolgt werden“, sagt Ehreiser. Es ist also bekannt, wie sich die Menschen infiziert haben. Wegen der Lockerungen und der Urlaubszeit sei es aber unwahrscheinlich, dass die Inzidenz dauerhaft bei Null stehe, sagt Ehreiser.