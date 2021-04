Unternehmer Manfred Kurrle plant in Schwaighausen (Unterallgäu) eine Halle für Prüffahrten. Der Strom für die Elektroautos soll von einem Dach kommen.

29.04.2021 | Stand: 11:00 Uhr

In einem Alter, in dem andere den Führerschein teils abgeben, startet der Allgäuer Unternehmer Manfred Kurrle (84) mit einem Projekt für E-Mobilität durch. Er plant die nach eigenen Angaben größte überdachte Testrecke für autonom fahrende Elektroautos im Allgäu. Entstehen soll sie bis Ende des Jahres auf dem Gelände eines früheren Bundeswehr-Schießstandes in Schwaighausen (Unterallgäu).