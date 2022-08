Wie viel ist denn nun wirklich los in den Allgäuer Zügen zum Start der Sommerferien?

Die Ferien haben begonnen, die Regionalzüge im Allgäu sind aber trotz 9-Euro-Ticket überraschend leer. Diese Erfahrungen haben Fahrgäste mit dem Ticket gemacht.

02.08.2022 | Stand: 17:51 Uhr

"Man darf keine schwachen Nerven haben." Seit sechs Stunden ist Silvia Krahler bereits auf Achse - oder besser gesagt auf Schiene. Gegen 7 Uhr stieg die 73-Jährige in Jena in Thüringen in die Regionalbahn. Jetzt ist sie ihrem Ziel - Sonthofen - sehr nah. Mit dem 9-Euro-Ticket fährt sie aus ihrer Heimat bis in die südlichste Stadt Deutschlands in den Urlaub. Nur zweimal musste sie umsteigen, erzählt Krahler. Doch zeitweise sei die Bahn sehr voll gewesen. Wie sieht es zum Sommerferienstart in den Allgäuer Regionalbahnen aus? Wir waren zwischen Kaufbeuren und Oberstdorf unterwegs und haben uns bei den Fahrgästen umgehört.

