9-Euro-Ticket: Die wichtigsten Infos zum Vorverkaufsstart im Allgäu

Heute (23.5) startet der Verkauf für das 9-Euro-Ticket. Aber wo kann ich das Ticket im Allgäu oder online kaufen - und wo gilt es? Unsere Übersicht.

23.05.2022 | Stand: 11:52 Uhr

Das 9-Euro-Ticket kommt - und es gilt auch im Allgäu. Nachdem der Bundesrat seine Zustimmung gegeben hat, ist der Weg für das 9-Euro-Ticket frei. Im Juni, Juli und August können somit Millionen Deutsche den Nah- und Regionalverkehr drei Monate lang für nur jeweils neun Euro nutzen. Ab heute sind die Tickets dafür erhältlich. Hier gibt es Antworten auf alle wichtigen Fragen zum 9-Euro-Ticket im Allgäu.

Wann gilt das 9-Euro-Ticket?

Das 9-Euro-Ticket gilt in den Monaten Juni, Juli und August. Allerdings verlängert sich das Ticket nicht automatisch, sondern muss jeden Monat neu erworben werden.

Ab wann kann man das 9-Euro-Ticket kaufen?

Heute, am Montag 23. Mai, beginnt offiziell der Vorverkauf des 9-Euro-Tickets in ganz Deutschland und somit auch im Allgäu. Einige Städte hatten bereits vorher mit dem Verkauf begonnen und verzeichneten eine hohe Nachfrage. Auch am Montagmorgen seien allein in den frühen Morgenstunden über die Kanäle der Bahn rund 50.000 Tickets verkauft worden, teilte ein Konzernsprecher mit.

Wo kann ich das 9-Euro-Ticket im Allgäu kaufen?

Das 9-Euro-Ticket gilt natürlich auch im Allgäu, der Verkauf variiert aber nach Verkehrsverbund. So gehen die größten Verkehrsverbünde im Allgäu mit dem 9-Euro-Ticket um:

Bei der Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu (mona) soll das 9-Euro-Ticket laut eigenen Angaben über die App und in den Bussen der Gesellschaft erhältlich sein. Eine Besonderheit hier ist, dass die beiden Bergsteigerlinien Linie 8 ( Oberstdorf

Beim Verkehrsverbund Mittelschwaben gelten ähnliche Regeln wie bei der mona, da beide gemeinsam eine App anbieten.

Beim Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) gibt es das 9-Euro-Ticket ab dem 23. Mai beim Fahrpersonal in den Bussen und ab dem ersten Juni an den Fahrscheinautomaten der Bodensee-Oberschwaben-Bahn. Für einen Online-Kauf verweist das Unternehmen auf die Website der Deutschen Bahn

Das Besondere am 9-Euro-Ticket: Es ist eigentlich egal, in welchem Verkehrsverbund es gekauft wurde, es gilt immer deutschlandweit. Das bedeutet, ein 9-Euro -Ticket, das über die Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu (mona) gekauft wurde, gilt auch für die Bahnen und Busse in Hamburg, Berlin oder Köln.

Wer das Ticket über die Website der Deutschen Bahn oder die Bahn-App kaufen will, geht entweder direkt auf diese Seite oder sucht nach einer Verbindung im Nahverkehr im Zeitraum zwischen Juni und August.

Ab dem ersten Juni soll außerdem eine gemeinsame App der Verkehrsverbünde verfügbar sein, über die man das Ticket dann ebenfalls kaufen kann.

Was muss ich tun, wenn ich bereits ein Ticket-Abo habe?

Wer bereits ein Ticket-Abo bei einem Allgäuer oder einem anderen Verkehrsverbund abgeschlossen hat, muss laut Informationen von Bund, Ländern und öffentlichen Verkehrsunternehmen nichts unternehmen. Die Tickets gelten im Juni, Juli und August automatisch als 9-Euro-Tickets. Die Verrechnung des Differenz-Betrages soll automatisch passieren. Auf der Seite des Verkehrsverbundes Bodensee-Oberschwaben heißt dazu zum Beispiel: "Der Preis für bodo-Abokarten wird im Aktionszeitraum automatisch auf 9 Euro monatlich reduziert. Die Abbuchung vom Bankkonto wird automatisch angepasst."

Wichtig zu beachten ist, das Abo-Tickets mit besonderen Leistungen (zum Beispiel weitere Personen mitnehmen), diese im Geltungsgebiet des Abo-Tickets trotz der Reduzierung auf neun Euro behalten. Außerhalb des ursprünglichen Geltungsgebietes verlieren sie diese "besonderen Leistungen" aber und sind dort mit den normalen 9-Euro-Tickets gleichgestellt.

Welche Verkehrsmittel kann ich mit dem 9-Euro-Ticket nutzen?

Das 9-Euro-Ticket gilt für den Personennahverkehr. Das heißt für:

Linienbusse

Straßenbahnen

U-Bahnen

S-Bahnen

Regionalbahnen (RB)

Regional-Express-Züge (RE)

bestimmte Fähren (z.B. in Hamburg oder Berlin)

Das 9-Euro-Ticket gilt nicht für den Fernverkehr, also den ICE, IC, EC oder private Anbieter wie Flixbus oder die Bodenseeschifffahrt. (mit dpa)

