90 Polizisten durchsuchen 17 Wohnungen im Allgäu nach Drogen und finden 1,5 Kilo Marihuana

30.08.2022 | Stand: 11:53 Uhr

Insgesamt 17 Wohnungen haben Polizisten bei einer Schwerpunktaktion im Allgäu durchsucht. Die Beamten fanden dabei 400 Gramm Marihuana bei einem 27-Jährigen in Sonthofen, sowie ein Kilogramm der Droge bei einer 50-jährigen Frau im Unterallgäu.

Wie die Polizei mitteilt, besaß der Mann in Sonthofen auch eine Schreckschusswaffe, die ebenfalls beschlagnahmt wurde. Auch in anderen Wohnungen wurden die Polizisten fündig, dort wurden kleinere Mengen Rauschgift sichergestellt.

Gegen alle Beschuldigten zwischen 22 und 50 Jahren wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Durchsuchungen in Kempten, Memmingen, Sonthofen und dem Unterallgäu

Insgesamt waren an den Durchsuchungen, von denen zehn im Landkreis Oberallgäu, vier in Kempten, zwei in Memmingen und je eine in den Landkreisen Unterallgäu und Neu-Ulm stattfanden, etwa 90 Polizeibeamte im Einsatz.

