Dem Bund fehlt Geld – Wie steht es wirklich um die B12-Pläne?

Weil dem Bund und damit dem Verkehrsministerium Geld fehlt, liegen deutschlandweit womöglich geplante Autobahn- und Bundesstraßenprojekte auf Eis. Darunter fällt auch der geplante vierspurige Ausbau der B12 zwischen Kempten und Buchloe.

In Berlin ringen die Politiker nun um einen höheren Etat für das Verkehrsministerium, um solche Projekte wie im Allgäu doch nicht aufschieben zu müssen. Was das nun für die Bundesstraße im Allgäu bedeutet:

B12: „Der Planungsauftrag besteht weiter“

Landen die B12-Pläne jetzt in der Schublade? „Wir legen deshalb nicht die Füße hoch“, sagt Planer Thomas Hanrieder vom Staatlichen Bauamt Kempten. „Der Planungsauftrag besteht ja weiter“, betont er. In Berlin gehe es aktuell um die Finanzierung von solchen Projekten für die Jahre bis 2029. Damit werde der Ausbau aber nicht grundsätzlich infrage gestellt. Für die großen Bauprojekte, wie es in der Vergangenheit die A7 oder die B19 auch waren, gebe es ein mehrjähriges Finanzierungsprogramm.

Und in diesem ist die B12 mit dem Bauabschnitt D (Untergermaringen - Buchloe) gelandet. Denn der Teilabschnitt ist bereits am weitesten geplant. Von der Regierung von Schwaben liegt ein Planfeststellungsbeschluss, also eine Baugenehmigung, vor. Und der Bund habe dem Freistaat den klaren Auftrag erteilt, die Bundesstraße auszubauen. Daran ändere sich nichts, sagt Hanrieder.

Ist statt einer Verschiebung auch das Aus des B12-Ausbaus möglich? Zumindest in den nächsten dreieinhalb Jahren nicht, sagt Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl (FW). „Das kann ich sicher sagen.“ Denn dafür müsse das Projekt aus dem Bundes-Verkehrswegeplan gestrichen werden. Der aber werde in der laufenden Legislaturperiode nicht angetastet, das sei im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung so festgeschrieben.

Holetschek: Bund muss schon selbst zahlen

Könnte der Freistaat das Geld vorstrecken? Das wäre grundsätzlich möglich, ist aber nach aktuellem Stand nicht gewollt. „Soweit sind wir noch gar nicht“, sagt Klaus Holetschek, CSU-Fraktionsvorsitzender. Er erwartet, dass die Parlamentarier in Berlin das Problem lösen. „Es gibt das Sondervermögen, da muss man jetzt auch mal den Menschen erklären, warum wir das Geld nicht zur Verfügung haben sollen“, sagt er.

Holetschek betont, dass der Bund das Geld zur Verfügung stellen müsse. Das habe auch die Verkehrsministerkonferenz beschlossen. Holetschek: „Ich bin guter Hoffnung, dass es eine Lösung gibt.“

Was würde das Aus oder eine Verzögerung des B12-Ausbaus fürs Allgäu bedeuten? Die Straße sei eine „Verbindungsachse zu und zwischen den einzelnen Ballungszentren“, heißt es bei der Regierung von Schwaben auf unsere Anfrage. Sie entspreche wegen des hohen Verkehrsaufkommens schon heute nicht mehr den Anforderungen. Der derzeitige Zustand werde auch der Sicherheit nicht mehr gerecht. „Insbesondere die fehlende Mitteltrennung führt bereits heute zu Sicherheitsdefiziten.“

Kiechle: Schon die Bahn im Allgäu ist unzureichend

Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle (CSU), gleichzeitig auch Vorsitzender der Allgäu GmbH, sagt: Es dürfe nicht sein, dass das Allgäu zunehmend in Sachen Mobilität abgehängt werde. Zum einen sei die Infrastruktur der Bahn „völlig unzureichend“. Und nun noch der Plan über die mögliche Verzögerung des B12-Ausbaus, das sei eine „richtig schlechte Nachricht“. Denn für Wirtschaft und Tourismus, aber auch für die Sicherheit sei eine gut ausgebaute B12 wichtig.

Wie viel Arbeit steckt bereits in dem Projekt? Das Planfeststellungsverfahren - oder auch Genehmigungsverfahren - für den Abschnitt D von Untergermaringen nach Buchloe zur A96 läuft seit Anfang 2020. „Es war eines der schwierigsten und aufwändigsten Planfeststellungsverfahren für Straßenbauvorhaben, das wir je durchgeführt haben“, teilt die Regierung von Schwaben mit. Unter anderem hätten etwa 300 Einwendungen von Privatpersonen bearbeitet werden müssen.

„Zu einem ganz erheblichen Arbeitsaufwand“ habe auch das „ergänzende Planänderungsverfahren“ geführt, wie es im Behördendeutsch heißt: Damit wurden jüngst die Pläne rund um den Bauabschnitt D in Sachen Klimaschutz nachgebessert.

Arbeitet das Gericht weiter an der Klage?

Was geschieht nun mit dem Gerichtsverfahren? Einige Kritiker des B12-Ausbaus haben gegen Bauabschnitt D geklagt. Das Verfahren läuft aktuell am Verwaltungsgerichtshof München. Wird es nun unterbrochen, wenn der B12-Ausbau verschoben werden sollte? „Die Frage der Finanzierbarkeit beziehungsweise nach dem Zeitpunkt einer möglichen Realisierung des Vorhabens hat grundsätzlich keine Auswirkung auf das bereits laufende Gerichtsverfahren“, antwortet die Regierung von Schwaben.