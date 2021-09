Peter Felser durfte nicht mehr als AfD-Direktkandidat im Wahlkreis Oberallgäu antreten. Dennoch hat er gute Chancen, wieder in den Bundestag einzuziehen.

15.09.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Wer schafft es aus dem Allgäu in den Bundestag? Vor der Wahl am 26. September informiert die AZ in einer kurzen Reihe über Wahlbewerber aus der Region, die gute Chancen haben, (wieder) ins Parlament einzuziehen. Heute geht es um Peter Felser. Er kandidiert auf dem aussichtsreichen Platz 11 der bayerischen Landesliste der AfD.