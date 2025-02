Skitouren: Wie sicher sind Lawinen-Airbags?

Das Wochenende war für Alpinisten ein Genuss: Bei strahlendem Sonnenschein in den höheren Lagen konnten Freerider und Skitourengeher teilweise sogar noch Pulverschneehänge befahren - auch wenn diese mangels Schnee-Nachschub mittlerweile schwieriger zu finden sind. Dazu kam die vergleichsweise günstige Lawinenlage. Laut der Lawinenwarndienste in Bayern und Tirol ist die Gefahrenstufe aktuell gering (Stufe 1 von 5). Das gilt sowohl für die Allgäuer als auch für die benachbarten Lechtaler Alpen.

2024/25: Mehrere Lawinenunglücke in Tirol

So war es diesen Winter natürlich nicht immer. Mehrere Lawinenunglücke gab es etwa in Tirol. Ein dramatischer Fall ereignete sich Anfang Februar am Pitztaler Gletscher. Zwei bayerische Brüder wollten dort durch eine steile Rinne fahren, als sich eine Lawine löste und einen der beiden mit sich riss.

Der Mann hatte einen Lawinenrucksack mit Airbag dabei. Dieser trieb ihn laut Medienberichten nach oben. Wenig später geschah seinem Bruder in einer zweiten Lawine dasselbe. Schnell hieß es, dass beiden der Airbag-Rucksack das Leben gerettet habe.

Bergführer Bernd Zehetleitner schreckt diese Nachricht auf: Airbags schützen nicht vor Risiken am Berg, warnt der Bergwachtler. Natürlich seien die Rucksäcke gut, doch würden sie Wintersportler zu mehr Wagnissen verleiten und eine falsche Sicherheit vermitteln.

Skitour: Wie hoch ist die Überlebenschance mit Lawinen-Airbag?

Hersteller versprechen gerne eine über 90-prozentige Überlebenschance durch Lawinen-Airbags. Ob das so zutrifft, daran scheiden sich seit Jahren die Geister. Die Airbags müssen von den Wintersportlern manuell ausgelöst werden. Das geschieht über einen Auslösegriff, der am Rucksack befestigt ist.

Wird dieser gezogen, füllt sich der Airbag in Sekundenschnelle mit Luft. So sollen Wintersportler in der Lawine an die Oberfläche getrieben werden. Die Rucksäcke können bis zu 1000 Euro kosten. Bei vielen Modellen braucht es spezielle Gas-Kartuschen, die nach jeder Auslösung ausgetauscht werden müssen und die je nach Hersteller zwischen 40 und rund 150 Euro kosten.

Airbags können keine 100-prozentige Sicherheit geben

Wie oft der Airbag tatsächlich lebensrettend war, lasse sich nur schwer sagen, sagt Zehetleitner. Fundierte Studien gebe es kaum. Dass mit Rucksack aber höhere Risiken eingegangen werden, erlebe der Bergführer regelmäßig: Immer wieder treffe er auf Skitourengeher, die bei Lawinenwarnstufe vier in steilste Hänge einfahren. Nach dem Motto „wird schon nicht mich treffen“ gingen sie hohe Risiken ein. Ihre Begründung für die Fahrt laute dann: „Weil ich einen Airbag habe“, sagt Zehetleitner.

Der Bergführer hat selbst mehrere Airbags getestet und sogar ein neueres Modell mitentwickelt. In der Regel trägt er selbst einen Airbag mit sich, sagt er. Dennoch möchte er Skitourengeher warnen: Auch mit Airbag sollte man sich nicht zu mehr Risiko leiten lassen.