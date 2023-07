Am Freitag wird im Einzelhandel gestreikt - diese Geschäfte im Allgäu sind betroffen

Streik im Einzelhandel: Am Freitag (28. Juli) sind auch Supermärkte und Geschäfte im Allgäu betroffen. Es drohen Versorgungsengpässe.

28.07.2023 | Stand: 11:47 Uhr

Der Verdi-Streik im Einzelhandel geht auch am Freitag, 28. Juli, in die nächste Runde. In zahlreichen Modegeschäften und Lagern sollen Beschäftige die Arbeit niederlegen - auch Supermärkte sind betroffen. Allgäuer Kundinnen und Kunden könnten sogar vor leeren Regalen stehen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Mit einem Solidaritätsstreik beteiligen sich die Beschäftigten von Rewe in Höchberg an den Aktionen. Einzelne Betriebe sind schon seit mehreren Tagen im Streik. Durch die Streikaktionen in den Zentrallägern kommt es laut Verdi zu Versorgungsengpässen, vor allem in den Filialen.

Hier wird am Freitag in Bayern gestreikt:

Edeka Zentralläger Gochsheim Landsberg Marktredwitz Sachsen bei Ansbach Schwabach

Zentrallager von Lidl in Graben

Zentrallager von Norma in Regenstauf

Rewe Zentralläger in Buttenheim Eitting

Zentrallager von Stahlgruber in Sulzbach-Rosenberg

Edeka Regensburg Hornstrasse

Hoffmann Supply Chain in Odelzhausen

H&M in Augsburg Donauwörth Fürth Erlangen Kaufbeuren Kempten Lindau Memmingen Nürnberg Schweinfurt

in Hugendubel in München

Kaufland in Bad Kissingen Kaufbeuren Memmingen Schweinfurt Weilheim

in Metro in Neu-Ulm und Nürnberg Eibach

Saturn in Augsburg und Friedberg

Selgros in Ingolstadt

V-Markt in Kaufbeuren

in Zara in Augsburg und Kempten

Aufgerufen sind auch die Beschäftigten vom

Was fordert Verdi?

Verdi fordert für die Beschäftigten im bayerischen Einzel- und Versandhandel eine Erhöhung der Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde. Auch die Ausbildungsvergütung soll steigen - um 250 Euro im Monat. Zudem fordert die Gewerkschaft bei den unteren Beschäftigtengruppen ein rentenfestes Mindesteinkommen von 13,50 Euro in der Stunde.

Wann wird weiter verhandelt?

Die Tarifverhandlungen im bayerischen Groß- und Außenhandel gehen am 28.8.2023 in die sechste Runde. Die Tarifverhandlungen im bayerischen Einzelhandel werden am 16.8.2023 und im Buchhandel am 10.8.2023 fortgesetzt. Unterdessen bringen die Gewerkschaften im Allgäu neue Mitglieder.

Seit April finden Tarifverhandlungen in Bayern für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel, im Groß- und Außenhandel und im genossenschaftlichen Großhandel statt.