"Alles hängt am Berg zusammen" - Ausgezeichneter Allgäuer Älpler über das Geheimnis des perfekten Bergkäs

Sebastian Beck von der Alpe Oberberg hat erst vor sieben Jahren nach dem plötzlichen Tod seines Vaters mit dem Käsen angefangen. Jetzt wurde er ausgezeichnet.

30.04.2021 | Stand: 12:09 Uhr

Mit den ersten Strahlen der Frühlingssonne befällt Sebastian Beck das Bergfieber. „I kann's kaum erwarten, dass es nüf goht“, sagt der 31-jährige Alphirte aus Gunzesried im Oberallgäu. Wie schon als kleiner Bub freut er sich darauf, den Sommer mit 33 Milchkühen auf der Sennalpe Oberberg auf 1309 Metern Höhe im Naturpark Nagelfluhkette zu verbringen. Bereits in der fünften Generation bewirtschaftet seine Familie die 1875 erbaute Hütte unterhalb des Mittagsgipfels. In der Familien-Geschichte hat der junge Senn etwas Einzigartiges geschafft: Sein Bergkäse wurde zum Sieger beim Bergäseausstich des Alpwirtschaftlichen Vereins Allgäu (AVA) in Oberstdorf gekürt

Der Bergkäse von Sebastian Beck von der Ape Oberberg wurde beim Käseanstich des Alpwirtschaftlichen Vereins Allgäu mit dem Prädikat bester Bergkäse 2020 ausgezeichnet. Bild: Nico Galauch

Ein Expertenteam testet dabei den Käse auf Geschmack, Geruch, Konsistenz und Rindenäußeres. Zudem wird er im Labor überprüft. Dass Beck die Auszeichnung mit knapp über 30 Jahren bereits gewann, ist nicht alltäglich – und ging ihm ans Herz. Damit vollendete er auch das Werk seines Vaters Klaus. Der bekannte Senn, der vor sieben Jahren bei einer Skitour tödlich verunglückte, hatte bei der Bergkäse-Prämierung mehrfach die Silbermedaille geholt. Er galt als echtes Gunzesrieder Original, humorvoll, herzlich und mit einem klaren Wertesystem. Die Heimat und die Berge waren sein Leben.

„Mir bedeutet die Auszeichnung sehr viel. Mein Vater und auch die Generationen davor haben alle Energie und alles Geld in unsere Alpe gesteckt. Ihr Anspruch war Qualität. Diese Verantwortung habe ich übernommen“, sagt Sebastian Beck, der mittlerweile selbst Papa ist. Seine Frau Ramona (29) und die Kinder Josef (3) und Sophie (1) beziehen den Sommer über mit ihm Quartier auf der Alpe. Auch seine Mutter Gudrun (61) und deren Schwestern Irene und Cornelia packen mit an.

„Wir sind ein wunderbares Team. Es ist jedes Mal eine unheimlich schöne und intensive Zeit auf der Alpe“, sagt Beck, der von November bis April im familieneigenen Baumpflege-Unternehmen in Gunzesried arbeitet. Höhepunkt im Kalender ist der Beginn des Alpsommers. Heuer gibt es ab 1. Mai Speisen und Getränke zum Mitnehmen auf der Alpe Oberberg. Mehr ist wegen der Corona-Krise (noch) nicht erlaubt.

Die Alpwirtschaft faszinierte Sebastian Beck von kleinauf. Heute ist er stolzer Älpler. Bild: Nico Galauch

Die Milchkühe, allesamt Braunvieh, kommen ab Mitte Mai auf die Sennalpe. An manchen Tagen wird dann vom Morgengrauen bis in die Dämmerung gearbeitet. Jeden Tag werden zwei Laib Bergkäse mit 22 bis 24 Kilogramm Gewicht hergestellt, ehe sie für mehrere Monate im Käsekeller lagern und reifen. Doch was ist das Geheimnis des Oberberg-Bergkäses? Senn Sebastian will sich da nicht festlegen. „Für einen perfekten Bergkäse spielen viele Faktoren eine Rolle“, sagt er und fügt schmunzelnd an: „Leider sind nicht alle planbar.“

Zum Beispiel das Wetter, das sich auf den Wuchs der Kräuter, Blumen und Gräser auswirkt, die wiederum die Qualität der Milch beeinflussen. „Alles hängt hier oben zusammen“, sagt Beck. Auch das Wohlbefinden der Kühe, die Melkhygiene, das Stallklima sowie Temperatur und Feuchtigkeit im Käsekeller spielten eine Rolle. Und dann ist da noch das Geschick des Senns. „Mein Anteil am Gesamt-Werk liegt bei ungefähr einem Drittel“, sagt Beck bescheiden. Das Gespür für die jeweiligen Bedingungen sei entscheidend.

Käser aus dem Allgäu: Er hat das Handwerk spät gelernt

Erstaunlicherweise hat er das Käse-Handwerk selbst erst mit 24 Jahren gelernt. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters. „Ich hab selbst zwar immer auf der Alpe mitgeholfen. Aber fürs Käsen war immer der Vater zuständig. Später einmal wollte er mich in alles einweisen.“ Die Rolle des Lehrmeisters übernahm in der schweren Zeit Cousin Florian Endres, ein Käsemeister mit langjähriger Älplererfahrung. „Von ihm habe ich unheimlich viel gelernt“, sagt Beck.

Von 701 anerkannten Alpen im Allgäu produzieren aktuell 42 Sennalpen Käse von Hand. Positiv hebt AVA-Geschäftsführer Dr. Michael Honisch den Senner-Nachwuchs hervor. „Es stimmt mich sehr optimistisch zu sehen, dass dieses traditionelle Handwerk Begeisterung findet und mit der jungen Generation weiterlebt.“ Genau diese Begeisterung für die Alpwirtschaft will Sebastian Beck eines Tages an seinen Sohn weitergeben.

