Allgäu-Airport: Das sagt Amazon zu Gerüchten über Frachtflüge

Mögliche Frachtflüge sorgten für Diskussionen am Allgäu Airport. Nun widerspricht Amazon den Aussagen von Memminger Grünen und einer Bürgerinitiative.

28.11.2021 | Stand: 18:53 Uhr

Will der Versandhändler Amazon das geplante Verteilzentrum am Allgäu Airport Memmingen auch für Frachtflüge nutzen? Darüber wird derzeit spekuliert – aufgeworfen haben diese Diskussion die Memminger Initiative „Bürger gegen Fluglärm“ und die Memminger Grünen. Sie sagen zudem, dass am Flughafen vermehrt Nachtflüge stattfinden würden und der Airport seiner Verpflichtung nicht nachkomme, Fluglärmdaten zu veröffentlichen. Für Unruhe bei der Bürgerinitiative sorgte eine Aussage von Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid, dass ab der Flugplanperiode 2028/2029 von etwa zehn zusätzlichen Flügen mit Luftfracht wöchentlich ausgegangen werde – derzeit gibt es etwa zwei Frachtflüge im Monat (wir berichteten). Frachtflüge wären für Amazon eine Option. Diese Zahl, so Schmid, gehe aus Gesprächen mit dem Unternehmen hervor.