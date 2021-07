Motor der Allgäu Comets stottert im Topspiel

Die Ursachenforschung des Trainerteams dauert nach der ersten Saisonniederlage der Allgäu Comets etwas länger. Woran es in der Offensive hakt

Die Aufarbeitung der Spiele nimmt – unabhängig vom Ergebnis – immer viel Zeit bei den Allgäu Comets in Anspruch. Nach der 7:17-Heimniederlage am Sonntag, 10. Juli, gegen die Saarland Hurricanes gab es jedoch für das Trainerteam der American Football-Mannschaft aus Kempten noch verstärkten Gesprächsbedarf.

An sich sei die Niederlage gegen starke Gäste aus Saarbrücken kein Beinbruch, sagt Elias Gniffke. Der Offense Coordinator der Comets hat aber in seiner Analyse einige Punkte gefunden, an denen er, Cheftrainer Hesham Khalifa und seine Kollegen in den nächsten Trainingseinheiten intensiv arbeiten wollen. „Nach meiner Statistik haben wir gegen die Hurricanes in der Offensive 150 Yards gemacht – sowohl im Lauf als auch im Passspiel“, sagt der gebürtige Koblenzer. Das sei zu wenig, um gegen ein Spitzenteam etwas mitzunehmen. „Dazu kommt, dass wir nur 35 Prozent unserer dritten Versuche erfolgreich ausgespielt haben“, sagt Gniffke.

Comets fehlt der Rhythmus

Die Folge der schlechten Werte: Während die Comets-Offensive schnell wieder runter vom Feld war, kamen auf die Defensive Höchstarbeit und mehr Spielzeit zu. „Die Jungs haben das stark gemacht und viel Druck auf den gegnerischen Quarterback ausgeübt. Saarland hat aber auch sehr smart gespielt“, sagt Gniffke. Das Comets-Team sei generell jung und talentiert. „Aber uns fehlt der Rhythmus“, sagt er. Seit dem ersten Saisonspiel Anfang Juni haben die Comets erst zwei weitere Partien absolviert, die Pleite gegen die Saarland Hurricanes war dabei nach den Erfolgen gegen Marburg und München die erste Saisonniederlage. Die anderen Mannschaften in der GFL (German Football League) Süd haben größtenteils bisher fünf Spiele absolviert.

„Wir sind noch in einem ganz anderen Stadium“, sagt Gniffke. Der fehlende Rhythmus sei auch in der Offensive spürbar gewesen und ging zu Lasten des Lauf- und Passspiels. Mit Quarterback McLane Carter hat sich der Trainer ebenfalls schon ausgetauscht. Carter habe einige Ideen für die Offensive, besonders wichtig sei, den Ball unter den Passempfängern besser zu verteilen. „Da sind kreative Lösungen gefragt“, sagt Gniffke.

Glen Mbeleg-Toonga ist unter Besten der GFL

Immerhin war auf Runningback Glen Mbeleg-Toonga Verlass. Der Brite lief auch gegen die Hurricanes zu einem Touchdown – sein dritter in dieser Saison. Die GFL-Statistik weist Mbeleg-Toonga nach Jake Mayon (Potsdam Royals) und Marcus Cox (Marburg Mercenaries) als einen der ligaweit besten Runningbacks aus. „Er ist bisher der Motor unserer Offensive“, sagt auch Gniffke. „Aber wir haben es gegen die Hurricanes nicht geschafft, ihn so einzubinden wie in den ersten beiden Spielen.“

Auch das wird ein Thema in den nächsten Trainingseinheiten sein. Das nächste Spiel der Allgäu Comets findet nach einem freien Wochenende am 24. Juli (16 Uhr) bei Frankfurt Universe statt.

