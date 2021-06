Anbindehaltung bei Kühen: Allgäuer Bauern sind sauer

Nachdem die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ein Ende der ganzjährigen Anbindehaltung von Kühen gefordert hat, erntet sie heftige Kritik.

01.06.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Sie ziehen gemütlich vor dem Alpenpanorama über grüne Wiesen und weiden dabei saftige Kräuter ab – so stellen sich wohl viele den Alltag von Allgäuer Kühen vor. Doch in einigen bayerischen Betrieben herrscht immer noch ganzjährige Anbindehaltung. Dabei sind die Tiere zum Beispiel mit einem Gurt an ihrem festen Platz im Stall festgebunden und können sich nur eingeschränkt bewegen. Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hat nun angekündigt, dass der Freistaat aus der ganzjährigen Anbindehaltung aussteigen soll. Bis wann das geschehen soll, ließ das Ministerium auf Nachfrage offen. Allgäuer Landwirte kritisieren Kanibers Vorstoß scharf.