Allgäuer Hoteliers und Wirte zwischen Hoffen und Bangen: "Wir brauchen endlich Planungssicherheit"

Über die Feiertage herrschte vielerorts im Allgäu reger Betrieb. Dennoch blicken Hotels und Gastronomen mit Sorgen auf das neue Jahr - wegen Omikron.

03.01.2022 | Stand: 18:13 Uhr

Von einem „kleinen Lichtblick“ spricht Armin Hollweck, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Oberallgäu. Über Weihnachten und Silvester seien viele Hotels im Allgäu trotz Corona-Krise gut belegt gewesen. Doch nun brauten sich einmal mehr dunkle Wolken zusammen. „Für das erste Quartal sind viele Häuser sehr schlecht gebucht.“ Die Diskussion um die von Experten befürchtete „Omikron-Wand“ führe zu einer großen Verunsicherung bei Gästen und innerhalb der Branche. „Wir brauchen endlich Planungssicherheit sowie klare und verständliche Reglungen und Vorschriften“, fordert Hollweck von der Politik.

Lesen Sie auch: Omikron-Variante in Österreich nun vorherrschend - Kinderärzte-Verband: Schulschließungen vermeiden

Seinen Unmut hat er kurz vor Jahreswechsel in einem Brief an Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) zum Ausdruck gebracht. „Viele Gäste sind wegen des ganzen Regelwirrwarrs schlichtweg verwirrt: Sie fragen sich zurecht, was denn jetzt eigentlich gilt. Und das schreckt viele ab“, schrieb Hollweck. So dürften sich Geimpfte und Genese beispielsweise zuhause nur mit maximal zehn Personen treffen. In Restaurants gelte diese Beschränkung für Geimpfte und Genesen dagegen nicht. „Nur: Das wissen die wenigsten“, kritisiert Hollweck. Er fordert, „keine weiteren Verschärfungen im Gastgewerbe“ sowie einen „umfassenden Schadensausgleich“ für die Betriebe.

Omikron: Hotels im Allgäu verzeichnen Stornierungen

Laut einer bayernweiten Erhebung hätten die Betriebe im Dezember „massive Umsatzrückgänge“ von 40 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 hinnehmen müssen. So seien reihenweise Weihnachtsfeiern abgesagt worden. Zudem seien viele Hotels über die Feiertage zwar gut gebucht, aber eben nicht ausgebucht gewesen. Die drohende Omikron-Welle habe zu vielen Stornierungen geführt. Das bestätigt auch Ludwig Gehring, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Lindau. „Es gab mehr Absagen als Zusagen in den Häusern.“ Die meisten Betriebe hätten kulant reagiert. Sie boten ihren Gäste beispielsweise Gutscheine für einen späteren Aufenthalt an. Immerhin: Etliche Hotels konnten anstelle der abgesprungenen Gäste kurzfristig neue Urlauber begrüßen. Das hing laut Hollweck „auch mit der Lage im Südtirol zusammen“. Hintergrund: Italien – und damit auch die beliebte Wintersportregion Südtirol – gelten seit 1. Januar als Corona-Hochrisikogebiet. Die Bundesregierung warnt vor „nicht notwendigen, touristischen Reisen“.

Lesen Sie auch: Familien-Tragödie: Vater, Mutter und Sohn nach Corona-Infektion tot

Lesen Sie auch

„Es wird in größerem Umfang storniert“ - Große Sorgen bei Hoteliers und Gastronomen Lockdown im Ostallgäu kommt

Auch Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier glaubt, dass die Betriebe in der Lechstadt „etwas besser über die Feiertage gekommen als zunächst befürchtet“. Noch im Advent hätte sich die Lage „desaströs angefühlt“. Letztlich seien „spürbar Gäste“ ins südliche Ostallgäu gekommen, darunter auch viele Tagesausflügler. Eine genaue Auswertung liege aber noch nicht vor.

Ferienwohnung im Allgäu: Viele Bauernhöfe sind ausgebucht

Besser ausgelastet als viele Hotels in der Region waren in den vergangenen Tagen Ferienwohnungen. Beim Verein „Mir Allgäuer – Urlaub auf dem Bauernhof“ meldeten die meisten Mitglieder volle Belegung, sagt Vorsitzende Angelika Soyer. Sie startet mit „verhaltenem Optimismus“ ins neue Jahr. Die großen Fragen lauteten jetzt: „Behalten wir die Inzidenzwerte einigermaßen im Griff? Was kommt mit Omikron auf uns zu?“ Für ihre Branche fordert Soyer eine differenzierte Beurteilung seitens der Politik. „Wir sind Individual-Anbieter, keine Massenunterkünfte.“

Der Blick auf die Sieben-Tages-Inzidenz im Allgäu gehört derweil für viele Hoteliers und Gastronomen zur täglichen Lektüre. Bei Werten über 1000 soll im jeweils betroffenen Gebiet in Bayern das öffentliche Leben in weiten Bereichen heruntergefahren werden, darunter auch in der Gastronomie. Am Montag lagen die Allgäuer Landkreise und kreisfreien Städte allerdings deutlich unter diesem Wert. Spitzenreiter war das Ostallgäu mit 330,5. „Sollte die Omikron-Wand kommen, wie sie Experten erwarten, kann sich das natürlich sehr schnell ändern“, sagt Fredlmeier. Für die Hoteliers und Gastronomen im Allgäu beginnt erneut ein Jahr zwischen Hoffen und Bangen.

Lesen Sie auch:

Trotz explodierender Corona-Zahlen: Frankreich lockert Quarantäne-Regeln für Infizierte