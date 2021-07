Die Saison von Radprofi Michael Schwarzmann verläuft bisher nicht nach Plan. Wieso der Kemptener bei der Tour de France nur in der Rolle des Zuschauers ist.

14.07.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Aktuell ist die Tour de France noch in vollem Gange. Am Sonntag, 18. Juli, endet die dreiwöchige Frankreich-Rundfahrt in Paris. Zwölf deutsche Fahrer standen beim größten Radrennen der Welt am Start, acht sind noch im Rennen - ein Allgäuer fehlte allerdings von Anfang an.