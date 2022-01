Jahrzehntelang waren Kampfflugzeuge in Memmingerberg stationiert. Vor 40 Jahren gab es einen besonderen Flug, bei dem Eis und Schnee getrotzt wurde.

20.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Geliefert per Express am selben Tag: Was manche Online-Händler heute anbieten, lag vor 40 Jahren noch in weiter Ferne – insbesondere für lebenswichtige Medikamente, die im eigenen Land nicht erhältlich sind. Möglich war es dennoch. Dies zeigte ein Flug des Jagdbombergeschwaders 34 in Memmingerberg (Unterallgäu) am 22. Januar 1982, der einem Mädchen neue Hoffnung schenkte.