Allgäuer verschwindet spurlos - Plötzliche Botschaft macht Angehörige sprachlos

Ein Allgäuer (35) verschwindet spurlos. Monatelang wird er verzweifelt gesucht. Dann taucht eine Botschaft auf, die Freunde und Angehörige sprachlos macht.

06.02.2021 | Stand: 20:03 Uhr

Diese Zahl überrascht: 981 Vermisstenfälle haben die Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten im Jahr 2020 bearbeitet. In den allermeisten Fällen tauchen die Menschen, die vorübergehend gesucht wurden, nach mehr oder weniger kurzer Zeit wieder auf.

Doch es gibt auch Fälle, in denen die Polizei monatelang oder sogar Jahre lang ermittelt - und die die Beamten nie vergessen.

Die wohl spektakulärste Vermisstengeschichte im Allgäu drehte sich vor über 15 Jahren um einen verschwundenen Bankausgestellten aus dem Westallgäu ab. Sie begann dramatisch, ehe sie eine völlig überraschende Wende nahm. "Das war ein Fall, der uns alle unheimlich viel Nerven gekostet hat", erinnert sich ein damaliger Kommissar von der Kripo Lindau im Gespräch mit unserer Redaktion.

Doch der Reihe nach.

Am 31. August 2005 verschwindet ein damals 35 Jahre alter Bankangestellter aus Scheidegg spurlos. Kurze Zeit später findet die Polizei seinen schwarzen VW Golf III in der Nähe des Bergfriedhofs in Lindenberg, ein paar Kilometer von seinem Arbeitsplatz entfernt. Alle Türen des Wagens sind offen. Doch von Peter F. (Name geändert) fehlt jede Spur.

Dabei hätte der als sehr zuverlässig geltende Westallgäuer am Morgen seines Verschwindens einen beruflichen Termin bei einem Kunden gehabt. Die Ermittler gehen zunächst von einer Entführung oder einem Kapitalverbrechen aus. Viele Menschen im Westallgäu sind schockiert. Peter F. ist beliebt und in mehreren Vereinen aktiv. Vor Kurzem hat er sich eine Eigentumswohnung mit seiner Lebensgefährtin gekauft. Wer könnte es auf ihn abgesehen haben? Fieberhaft beteiligen sich Freunde und Mitglieder von örtlichen Vereinen an der Suche nach dem Vermissten.

Das mysteriöse Verschwinden eines Westallgäuers sorgte vor 15 Jahren für Aufsehen in der Region. Bild: Matthias Becker (Symbolfoto)

Derweil findet die Polizei eine ungewöhnliche Spur in seinem Wagen: den schwarzen Abrieb eines Fahrradreifens. Ungewöhnlich ist das deshalb, weil sich niemand daran erinnern kann, dass Peter F. ein Fahrrad besaß.

Hatte es ein fremde Person in den Wagen gepackt? Beispielsweise, um unaufällig zu fliehen, nachdem er Peter F. ausgeraubt oder gar ermordet hatte?

Die Spekulationen schießen ins Kraut. Über vier Monate nach dem mysteriösen Verschwinden wird der Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" thematisiert. Doch erneut ergibt sich keine heiße Spur. Auch die Ausschreibung einer europaweiten Fahndung nach Peter F. bleibt 2005 zunächst ergebnislos.

Angehörigen und Ermittlern der Kripo Lindau bereitet der Fall monatelang schlaflose Nächte.

Eine Handy-Verbindung macht die Polizei stutzig

Akribisch gehen die Beamten alle Handydaten des Vermissten durch - und stoßen auf einen verblüffenden Kontakt: Peter F. hat sich vor seinem Verschwinden mit einem Fahrradhändler in der Nähe von Augsburg in Verbindung gesetzt und dort ein Rad gekauft.

Warum so weit weg? Und warum hat er niemanden von seinem Rad erzählt? Die Beamten schöpfen einen Verdacht. Doch erst eineinhalb Jahre nach seinem Verschwinden werden sie darin bestätigt: Peter F. hat sich abgesetzt!

Am 24. Januar 2007 Beamte überprüfen Beamte der Guardia Civil bei einer Routinekontrolle im andalusischen Chipiona einen Deutschen. Drei Wochen später klärt die spanische Polizei die Identität des Aufgegriffenen. Sie informiert die Kripo Lindau. Es ist Peter F. Er lebt in Spanien, am Strand.

Mit Trekkingrad und Zelt ist er bis nach Spanien gefahren, um seiner Heimat für immer den Rücken zu kehren. Dazu trainierte er heimlich. Die Polizei informiert den engsten Familienkreis. Damit ist der Fall für sie abgeschlossen. Erwachsene, die im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind, haben das Recht, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, auch ohne diesen Angehörigen oder Freunden mitzuteilen.

Doch für den Schlussakt im Drama um Peter F. sorgt erneut der lange Zeit verzweifelt Gesuchte selbst. Er schreibt ein Buch über sein Verschwinden, das viele Freunde und Angehörige sprachlos macht. Das handgeschriebene Manuskript samt Fotos liegt im Früjahr 2007 völlig überraschend im Briefkasten eines Verlags im Westallgäu.

Lange Zeit Vermisster schickt Botschaft - und verstört viele Freunde damit

Unter dem Titel "Mein zweites Leben" schildert Peter F. auf 166 Seiten in einer Art Reisetagebuch seinen Trip nach Spanien - und seine Beweggründe: Der Alltag sei ihm zu eng, zu eintönig geworden - obwohl er in seinem Beruf erfolgreich gewesen sei. "Ich sehnte mich nach einem einfachen und zufriedenen Leben in einem südlichen Land am Meer', schreibt er. Dort wolle er "Grenzerfahrungen machen", "Träume und Sehnsüchte realisieren". Seine Familie und seine Lebensgefährtin habe er nicht einweihen wollen. "Sie hätten es bestimmt nicht verstanden, besser gesagt, sie hätten es nicht verstehen wollen."

Verstanden haben das inzenierte Verschwinden freilich auch die an der Suche beteiligten Polizisten bis heute nicht: "Er hätte uns viel Nerven gespart, wenn er zuhause einfach reinen Tisch gemacht hätte - und dann abgereist wäre."

Wo Peter F. heute lebt, ist laut Polizei nicht bekannt. Das Tagebuch schließt am 11. April 2007 mit den Worten: 'Mein nächstes Reiseziel heißt?'

