allgäuer-zeitung.de verzeichnet neuen Besucherrekord

17.02.2022 | Stand: 10:53 Uhr

Die Allgäuer Zeitung ist auch digital das führende Medium in unserer Region. Unsere Nachrichtenseite allgäuer-zeitung.de hat mit ihren lokalen Startseiten wie buchloer-zeitung.de oder memminger-zeitung.de zum Jahresstart einen Reichweitenrekord verzeichnet: Fast vier Millionen Besucher riefen im Januar mehr als 5,3 Millionen Seiten ab.

Besonders beliebt waren dabei die lokalen und regionalen Nachrichten. Etwa 70 Redakteurinnen und Redakteure der Allgäuer Zeitung tragen täglich zusammen, was in der Region und für die Region wichtig ist. Sie kommentieren und analysieren, veröffentlichen Texte, Bilder und Infografiken – einmal am Tag im ePaper und in der gedruckten Zeitung, ständig aktuell und multimedial ergänzt in unseren digitalen Kanälen. „In einer immer hektischeren Zeit setzen wir auch online auf seriösen Journalismus“, sagt Redaktionsleiter Uli Hagemeier.

Mit Erfolg: Mehr als 2000 Menschen haben in den vergangenen Monaten ein AZ- Plus-Abo abgeschlossen und nutzen so den Zugriff auf die Premium-Inhalte von allgäuer-zeitung.de, darunter exklusive oder aufwändig recherchierte Berichte und Reportagen. Über 10.000 Menschen haben zudem schon einen der täglichen Newsletter aus den Lokalredaktionen abonniert sowie „Weitblick“, den Wochen-Newsletter aus unserer Redaktionsleitung.

Neben allgäuer-zeitung.de steht mit all-in.de ein zweites großes Nachrichtenportal; dieses geht Themen boulevardesk an und erreicht damit ebenfalls sehr viele Nutzer.

Die lokalen Anzeigenmärkte sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil unseres digitalen Angebots. „Die Allgäuer Zeitung und ihre Lokalausgaben bieten auch im Internet attraktive Werbeformen, die von immer mehr Anzeigenkunden und Lesern intensiv genutzt werden“, sagt Rolf Grummel, Geschäftsführer des Allgäuer Zeitungsverlags.

