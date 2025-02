Hier sind am Gumpigen Donnerstag im Allgäu die Narren los

Gumpinger Donnerstag, Schmotziger Donnerstag oder einfach Weiberfasching - egal, wie die Narren den Tag nennen mögen, mit ihm beginnt die Hochzeit des Faschings - auch im Allgäu. In diesen Städten in der Region ziehen die Narren durch die Straßen:

Burongaudi in Kaufbeuren

In der kreisfreien Stadt Kaufbeuren im Ostallgäu geht es um 17 Uhr los. Dann zieht der Faschingsumzug durch die Altstadt - 21 Gruppen werden dabei von Musikkapellen begleitet. Mehr Infos zur Burongaudi 2025 im Artikel.

Gaudiwurm in Fischen

50 Festwagen ziehen beim Gaudiwurm im Oberallgäu durch Fischen. Pünktlich um 13.59 Uhr geht es für die Narren los. Die ortsansässigen Vereine und Gruppen sorgen mit ihren Motto-Wagen für gute Stimmung, damit die tausende Zuschauer am Straßenrand unterhalten werden.

Im Westallgäu werden Rathäuser erobert und mehr noch

In Weiler wird das Rathaus um 15 Uhr von den Narren erobert. Um 17 Uhr in Isny stürmen sie dort den Amtssitz des Bürgermeisters. Die Narrenzunft in Scheidegg wird um 19.01 Uhr das Rathaus erobern. Und in Lindenberg um 19.19 Uhr. Bereits ab 18.45 Uhr findet in Lindenberg auf dem Stadtplatz eine Faschingsparty statt.

Großer Faschingsumzug in Mindelheim

Bereits um 9.30 geht es in Mindelheim los. Dann stürmen die Narren das Rathaus und prüfen den Bürgermeister. Wenige Stunden später beginnt der Faschingsumzug durch die Straßen der Altstadt. Mindelheim ist für die Allgäuer aus der Region Memmingen oder Buchloe eine Option.

Fasching 2025: Diverse Veranstaltungen in der gesamten Region bis Aschermittwoch

Auch wenn der Umzug in Kempten abgesagt wurde, gibt es in anderen Gemeinden im Allgäu weiterhin Veranstaltungen. So unter anderem der Gaudiwurm in Marktoberdorf am Sonntag, am Montag in Immenstadt oder am Faschingdienstag in Sonthofen.

In den vergangenen Wochen fanden bereits die ersten Faschingsveranstaltungen statt: In Tannheim war schon Narrensprung, ebenso in Scheidegg. Beim Umzug in Betzigau feierten tausende Narren und auch in Steingaden wurde gefeiert.

Heißt es jetzt Fasnacht, Fasching oder Karneval?

Alle Namen haben einen christlichen Ursprung und alle hängen mit der Fastenzeit zusammen. Übrigens: Die Narrenzeit ist abhängig von Ostern. Der Ostersonntag fällt auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Rechnet man jetzt 47 Tage zurück, weiß man wann der Faschingsdienstag ist. Somit ergibt sich für jedes Jahr ein etwas andere Faschingszeit.