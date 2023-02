Immer mehr Arbeitgeber im Allgäu bieten Dienstwohnungen an

Immer mehr Unternehmen im Allgäu bieten ihren Mitarbeitern Wohnraum zu günstigen Konditionen an. Im Werben um Fachkräfte zahlt sich das auch für die Firmen aus.

05.02.2023 | Stand: 12:12 Uhr

Um neue Mitarbeiter zu gewinnen, setzen immer mehr Firmen im Allgäu auf einen besonderen Anreiz: Sie vermieten Wohnungen zu günstigen Konditionen an Beschäftigte. „Das ist ein spannendes Thema, um dringend gesuchte Fachkräfte an die Region zu bingen. Bezahlbarer Wohnraum ist auch im Allgäu knapp“, sagt IHK-Regionalgeschäftsführer Björn Athmer. Dienstwohnungen, die teils deutlich unterhalb der marktüblichen Preise angeboten werden, könnten zum entscheidenden Kriterium für Bewerber werden.

Sonnenalp-Resort stellt aktuell Wohnraum für gut 250 Mitarbeitende

Zu den Pionieren in der Hotellerie gehört das Sonnenalp-Resort in Ofterschwang. Dort entstand vor exakt 60 Jahren ein erstes Haus mit 30 Mitarbeiter-Wohnungen. Mittlerweile wohnen gut 250 von aktuell 500 Mitarbeitenden der Sonnenalp-Unternehmensgruppe in vom Arbeitgeber gestellten Apartments. Genutzt werden sie vor allem von Hotelangestellten. Die Warmmiete beträgt 150 bis 600 Euro.

„Wir wären nicht so erfolgreich, wenn wir dieses Angebot nicht installiert und immer weiter ausgebaut hätten“, sagt Hotel-Direktorin Dr. Anna-Maria Fäßler. Die Mitarbeiter kommen aus 30 Nationen. Neben Wohnungen auf der Hotelanlage gibt es weitere Apartments in ehemaligen Ferienhäusern in unmittelbarer Nähe, die von der Familie Fäßler im Laufe der Jahre gekauft wurden. Derzeit entstehen 32 weitere Apartments.

In diesen Oberallgäuer Gemeinden enstanden Mitarbeiterhäuser

Auch andere Hotels stellen Dienstwohnungen. In Oberjoch, Balderschwang und Oberstaufen entstanden in den vergangenen Jahren so genannte Mitarbeiterhäuser. Hoteliers, Gemeinden sowie das Sozial-Wirtschafts-Werk (SWW) Oberallgäu arbeiteten bei der Umsetzung eng zusammen. „Die Kommunen wirken dabei im Rahmen von geeigneten Grundstücken konstruktiv mit“, heißt es beim SWW.

Auch in anderen Branchen gewinnen Betriebswohnungen an Bedeutung. So stellen die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren Unterkünfte für Mitarbeiter. In Kaufbeuren gibt es über 20 Wohnheim-Zimmer auf dem Klinik-Gelände und weitere zehn im angrenzenden Bezirkskrankenhaus – vor allem für Auszubildende und Studierende. „In Füssen wurden knapp 20 Zimmer angemietet, in Buchloe gibt es seit dem Jahreswechsel acht Apartments im zweiten Obergeschoss der neuen Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe“, teilen die Kliniken mit.

Beim Klinikverbund Allgäu werden seit zwei Jahren in der neuen Villa Nagelfluh in Immenstadt 43 Apartments vermietet. Auch an anderen Klinikstandorten gibt es Apartments oder Zimmer fürs Personal.

Diese Vorteile bringen Dienstwohnungen für Allgäuer Firmen mit sich

Angesichts von 700.000 fehlenden Wohnungen in Deutschland befürwortet Mario Tvrtkovic, Professor für Städtebau und Entwerfen an der Hochschule Coburg, die Initiativen: „Es ist wichtig, dass sich Wirtschaft und Firmen stark engagieren.“ Dabei schienen Werkswohnungen zeitweise aus der Mode. In den 1990er Jahren trennten sich bundesweit viele Unternehmen davon – und strichen lieber die Gewinne aus dem Verkauf ein.

Anders agierte etwa die Alois-Müller-Gruppe aus dem Unterallgäu. Sie bietet seit 1998 Dienstwohnungen an. Aktuell sind es etwas mehr als 100 im Umkreis von 25 Kilometern vom Hauptstandort in Ungerhausen. „Die Dienstwohnung ist für uns Grundvoraussetzung und ein wichtiger Faktor, um Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen“, sagt Geschäftsführer Andreas Müller.

Die Unternehmensgruppe Geiger in Oberstdorf beschäftigt Immobilienkaufmann Bernd Pickelmann als Ansprechpartner für neue Mitarbeiter. „Mit dieser Hilfeleistung erleichtern wir den Umzug und den Einstieg und tragen zur Entlastung des Mitarbeiters bei. Der kann sich voll auf die Arbeit konzentrieren“, sagt er. Pickelmann verwaltet 22 Wohnungen im Firmen-Eigentum im Oberallgäu sowie 50 Schlafmöglichkeiten in einem Mitarbeiter-Wohnheim in München. Weitere 58 Wohnungen mietet Geiger für Mitarbeiter an. „In der Probezeit tun sich neue Mitarbeiter ansonsten schwer, eine Wohnung vermietet zu bekommen“, sagt Bernd Pickelmann.

Forderung an die Politik

In zahlreichen weiteren Unternehmen sind Dienstwohnungen ebenfalls ein Thema. So bei der Bauunternehmung Kutter in Memmingen. Dort sollen ab dem kommenden Jahr 30 bis 50 Apartments entstehen, „in denen Mitarbeiter vorübergehend zu erschwinglichen Preisen übernachten oder vorübergehend einziehen können“, sagt Geschäftsführer Ulrich Dick. Doch es gibt auch Unternehmen, die angesichts bürokratischer Hürden ihre Pläne auf Eis legen, sagt Anna-Maria Fäßler. „Die Bauförderung für Betriebswohnungen muss erleichtert werden“, appelliert sie an die Politik.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.