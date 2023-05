Gefahr durch Klimawandel und Borkenkäfer: „Müssen die Wälder dringend umbauen“

Der Wald erfüllt zahlreiche Schutzfunktionen. Doch auch er selbst muss geschützt werden. Klimawandel und Borkenkäfer machen Waldbesitzern zu schaffen.

20.05.2023 | Stand: 05:05 Uhr

Wälder produzieren Sauerstoff, speichern Kohlenstoff, Schützen vor Hochwasser und Erosion, bieten Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sind ein Ort der Erholung und liefern den Rohstoff Holz. Doch ihnen drohen Gefahren. „Die größte von allen ist der Klimawandel“, sagt Stephan Kleiner, Bereichsleiter Forsten beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kaufbeuren.

Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald im Allgäu

Extremwetterlagen wie Trockenheit, Hitze, Stürme und Starkschneeereignisse nehmen zu, schildert Kleiner. Fällt beispielsweise viel Schnee auf einmal, lastet das Gewicht schwer auf den Bäumen und sie könnten brechen. Auch Sturmschäden sind keine Seltenheit. In Sachen Schädlinge ist laut Kleiner der Borkenkäfer die größte Gefahr für den Allgäuer Wald – und dessen Ausbreitung hängt maßgeblich vom Wetter ab.

Die Sommer werden immer heißer und trockener. Für die Fichte, die in der Region nach wie vor die häufigste Baumart ist, ist das ein Problem, weil sie zu wenig Wasser bekommt. Wird sie zu trocken, schwinden ihre Widerstandskräfte gegenüber dem Borkenkäfer. „Normalerweise funktioniert das so: Wenn der Käfer sich in die Rinde eingräbt und dort seine Eier legen will, harzt die Fichte das Loch aus und der Schädling wird eingeklebt – Problem erledigt“, sagt Kleiner. Fehlt Wasser, schwänden aber auch die Abwehrkräfte des Baumes, mit fatalen Folgen.

Stephan Kleiner ist Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren. Bild: AELF

Gefahr durch den Borkenkäfer

Für vitale Fichten gelte: Ab einem Befall von einigen Hundert Käfern kommen der Harzfluss und damit die Abwehrmechanismen zum Erliegen. Bei Trockenheit ist die Widerstandskraft des Baumes geringer. Die Käfer und später deren Larven dringen in die Saftbahn ein – und die Fichte vertrocknet. Eine befallene Altfichte entlässt mindestens 20.000 Käfer in die Freiheit. Diese befallen dann weitere Bäume.

„Wenn nur eine einzige betroffene Fichte nicht erkannt wird und im Wald stehen bleibt, können die Tiere 20 weitere Bäume befallen. Werden diese wiederum nicht entfernt, steigt die Zahl auf 400“, rechnet Kleiner vor. Weil einige Pilz- und Insektenarten vom Klimawandel profitieren, müsse zudem künftig mit einigen weiteren Spezies gerechnet werden, die den Bäumen in der Region schaden können.

Wie man den Wald an den Klimawandel anpassen kann

Um den Gefahren Herr zu werden, müsse der Wald den steigenden Temperaturen angepasst werden, sagt Kleiner. Dafür gebe es mehrere Möglichkeiten. Der erste Schritt sei es, Pflänzchen von hier heimischen Baumarten aus nahe gelegenen Regionen zu holen, wo es bereits jetzt wärmer ist, zum Beispiel aus dem fränkischen Raum.

Außerdem könnten Setzlinge heimischer Baumarten aus anderen Ländern, wie etwa Frankreich, importiert werden. „Das geht aber nicht einfach so. Dafür braucht es genaue Untersuchungen, damit die Bäume bei uns nicht sterben, schief wachsen oder Probleme für Tiere und Pflanzen verursachen. Die Herkunft muss geprüft werden. Da gibt es einen großen Forschungsbedarf.“

„Wir müssen die Wälder dringend umbauen“

Gleiches gelte für Möglichkeit Nummer drei: den hiesigen Wald mit fremdländischen Bäumen wie der nordamerikanischen Douglasie aufforsten, die laut Kleiner mit Trockenheit bedeutend besser zurechtkommt als die Fichte. „Wir müssen die Wälder dringend umbauen.“ Verändern würden sie sich zwangsläufig. Für den Wald sei das kein Problem. „Ihn wird es in irgendeiner Form immer geben, es wird nur lange dauern.“ Die Zeit werde aber für uns Menschen zum Problem, „weil wir einen gesunden Wald zum Beispiel als Sauerstoffspender, Rohstofflieferant, und Lebensraum für Tiere und Pflanzen dringend brauchen“.

