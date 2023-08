Die Allgäuer Städte haben auch für Einheimische viel zu bieten

Wir haben eine Idee für alle, die ihren Sommer-Urlaub zuhause verbringen: Seien Sie doch mal selbst Tourist und lernen Sie Ihre Heimatstadt besser kennen.

08.08.2023 | Stand: 11:28 Uhr

Die Sommerferien in Bayern haben begonnen. Viele Allgäuerinnen und Allgäuer fahren im August und September in den Urlaub - zum Beispiel an den Gardasee oder auf Mallorca. Wer den Urlaub in der Region verbringt, kann wandern gehen oder die freie Zeit nutzen, um die eigene Heimat mit eigenen Augen zu entdecken.

Sehenswürdigkeiten im Allgäu: Wir stellen die Städte vor

Denn sind wir mal ehrlich: Als Allgäuerinnen und Allgäuer laufen wir oft durch die eigene Stadt, ohne die Sehenswürdigkeiten und die historischen Gebäude wirklich wahrzunehmen. Kennen Sie die Geschichten, die dahinter stecken?

Seien Sie doch auch mal Touristin oder Tourist in der eigenen Stadt oder Ihrer Nachbarstadt. Nehmen Sie sich im Sommer die Zeit, das Allgäu und Ihre Heimat noch besser kennenzulernen. In unserer Serie wollen wir Ihnen die Städte aus der Region und ihre Sehenswürdigkeiten vorstellen.

Das Allgäu durch die Augen eines Touristen kennenlernen

Wussten Sie zum Beispiel, dass es auch in einer anderen Stadt im Allgäu ein Römermuseum gibt? Oder, dass die Uhr am Rathaus in Kempten die Sternzeichen anzeigt und Sie dort einen kleinen Fehler entdecken können? Kennen Sie die Wahrzeichen jeder Stadt im Allgäu - oder haben Sie sich einmal die Zeit genommen, diese zu besichtigen?

Nehmen Sie sich dafür doch diesen Sommer einmal die Zeit. Wir möchten sie jede Woche mit auf eine Stadtführung durch eine Allgäuer Stadt nehmen und Ihnen zeigen, wie facettenreich unsere Städte sind.

Städte im Allgäu entdecken

Hier finden Sie alle Teile unserer Serie:

Diese Liste wird nach und nach ergänzt.

Online-Quiz: Wie gut kennen Sie die Allgäuer Städte?

Wie gut kennen Sie die Städte im Allgäu? Testen Sie Ihr Wissen jetzt in unserem Online-Quiz. (Hier können Sie Ihr Allgäu-Wissen testen.)

