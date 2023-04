Welchen Spielplatz im Allgäu dürfen Familien mit Kindern auf keinen Fall verpassen?

Auch abseits der Bergwelt bietet das Allgäu Familien viel Abwechslung - zum Beispiel auf Spielplätzen. Wir stellen neun besondere Spielstätten im Allgäu vor.

Ostern rückt näher und das vielleicht bei etwas Frühlingssonne im Allgäu. Für Familien mit Kindern ist Wandern allerdings nicht immer eine Option, denn manchmal wollen die Kleinen andere Abenteuer erleben. Wir stellen neun besondere Spielplätze im Allgäu vor.

Spielen wie vor 800 Jahren auf dem Ritterspielplatz in Pfronten

In Pfronten laden gleich zwölf Spielplätze zum Toben ein. Eine Besonderheit sind die Themen-Spielplätze: Prinzessin und Prinz auf dem "Märchenspielplatz" sein, als Piraten die "Schatzinsel" erkunden oder auf dem "Ritterspielplatz" wie vor 800 Jahren spielen. Hier stellt der Burgturm ein typisches Wohnhaus aus dem Hochmittelalter im 13. oder 14. Jahrhundert dar.

Wenn es wärmer wird, können Groß und Klein auch Veranstaltungen auf den Spielplätzen besuchen. Hier kommen Sie zu einer Übersicht zum Ritterspielplatz und den elf weiteren Spielplätzen in Pfronten.

Einmal Prinz oder Prinzessin sein: Auf dem Ritterspielplatz in Pfronten ist das möglich. Bild: Pfronten Tourismus (Archivbild)

Sechs Spielbereiche und tierische Bewohner auf der "Abenteuer Alpe" bei Immenstadt

An der Bergstation der Alpsee Bergwelt bei Immenstadt wartet die "Abenteuer Alpe" mit sechs Spielbereichen auf kleine Entdeckerinnen und Entdecker. Beim "Älplerwasser" etwa sprudelt Gebirgswasser durch eine Wasserlandschaft. Klettern können Kinder an der "Bärenhöhle", auf der "Kletterwiese" und am "Kraxelberg".

Im Sommer können Familien dort mit den tierischen Bewohnern auf Tuchfühlung gehen. Die Zwergziegen lassen sich sogar streicheln, Alpakas und Schwarznasenschafe eher anschauen. Von dem Rundweg aus bietet sich ein toller Ausblick. Die Anreise erfolgt per Sesselbahn oder zu Fuß (etwa eine Stunde). Die aktuellen Eintrittspreise finden Sie hier.

Direkt an der der Bergstation der Alpsee bei Immenstadt wartet die "Abenteuer Alpe" mit sechs Spielbereichen auf alle Familien. Bild: Dominik Berchtold

Ein Spielplatz im Zeichen der Römer in Kempten

Im Archäologischen Park Cambodunum in Kempten steht ein Spielplatz ganz im Zeichen der Römer: Die kleinen Gäste klettern auf die Station römischer Offiziere, veranstalten Wasserschlachten oder springen auf den Trampolinen um die Wette. Ein Highlight ist die "echte" römische Galeere.

Die Spielgeräte sind vielfältig, für jede Altersgruppe gibt es Angebote. Gut zu wissen: Wer den Park nicht besuchen möchte, braucht keinen Eintritt zu zahlen, um den Römerspielplatz und das benachbarte Café zu besuchen.

Auf dem Spielplatz im Archäologischen Park Cambodunum in Kempten ist die römische Galeere eines der Highlights. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

In Kempten auf den Spuren der Ritter und Burgen

Bei der Burgruine Burghalde, mitten in Kempten, kommen kleine Prinzen und Kriegerinnen ganz auf ihre Kosten: Diesen Spielplatz werden alle lieben, die sich für die Zeit der Ritter und Burgen interessieren. Schon die Mauerreste der Burgruine verlocken zum Entdecken. Dann geht es auf dem eigentlichen Spielplatz weiter: Hier steht eine Schaukel, die als Rammbock gebaut ist, neben einen Kanonen-Wippe.

Auch ein großer Burgturm fehlt nicht, der zum Klettern und Spielen einlädt. Alle, die vom Toben müde sind, machen nebenan im Biergarten eine Pause. Der liegt, genau wie der Ritterspielplatz, im Schatten hoher Bäume. Der Bonus für die Erwachsenen: die Aussicht auf die Allgäuer Alpen und die Römerstadt Kempten.

Neben den Mauerresten der Burgruine in Kempten können Kinder im Zeichen der Ritter und Burgen toben. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Ein Erlebnis-Spielplatz mit drei Spielbereichen in Oberstaufen

Der große Spielplatz im Kurpark Oberstaufen bietet drei Spielbereiche. Überall nähern Kinder sich dem Erlebnis "Bergwelt".

Wie ist das Leben auf der Alp? Auf der "Kleinen Alp" schaukeln Kinder bis sechs Jahre, spielen im Sand oder fahren Traktor. In der warmen Jahreszeit ist das "Kleine Alpenwasser" beliebt. Hier können auch die Kleinsten an den Wasserläufen spielen, matschen und sich abkühlen.

Ältere Kinder erklimmen am "Gipfelstürmer" die Berge Oberstaufens: Hochgrat, Imberg und Hündle. Drei Klettertürme und sogar eine Gondel, die einen spannenden Innenraum bietet, erwarten die Abenteurer.

In einem von drei Spielbereichen können auf dem Erlebnis-Spielplatz in Oberstaufen auch ältere Kinder nach Herzenslust klettern. Bild: Olaf Winkler (Archivbild)

Ab auf den Erlebnisspielplatz Grän im Tannheimer Tal

Für manche ist es der schönste Spielplatz in Tirol: der Erlebnisspielplatz in Grän im Tannheimer Tal. Nicht weit hinter der deutschen Grenze wartet eine durchdachte Anlage auf Familien mit kleinen und großen Kindern. Besonders schön: Alle Geräte sind individuelle Bauten aus Holz.

Neben einem Sandplatz, Wippen und einer Seilrutsche gibt es zwei verwinkelte Baumhäuser. Eltern kleiner Kinder werden sich über den überdachten Matschplatz freuen. Die übergroßen Hängematten laden zum Durchatmen ein.

Oy-Mittelberg: ein Rundweg mit drei Spielplätzen

In und um Oy-Mittelberg sind Familien mit Kindern an drei Orten besonders willkommen: Auf den Spielplätzen "Hexenwäldle", "Kletterwäldle" und im "Park der Sinne" kann der Nachwuchs nach Herzenslust klettern und sich austoben. Wer etwas mehr zu Fuß gehen möchte, der verbindet den Rundweg um den Ort mit einem Besuch aller drei Spielplätze.

Unterwegs können Wanderfreunde auf der größten Wanderbank Deutschlands rasten, auf einem Holzxylophon spielen - und eine fantastische Aussicht genießen.

Der "Park der Sinne" liegt neben dem Kurhaus in Oy-Mittelberg. Er liegt auf einem Rundweg mit zwei weiteren Spielplätzen. Bild: Hermann Ernst (Archivbild)

Abenteuer pur in Missen

Auf dem Carl-Hirnbein-Weg zwischen Weitnau und Missen-Wilhams warten zahlreiche Spielstationen darauf, entdeckt zu werden. Die gesamte Strecke ist sieben Kilometer lang, aber etwa in der Mitte trumpft der Weg mit einem Abenteuerspielplatz auf.

Im "Kinderwald" ist ein großes Spinnennetz zwischen den Bäumen gespannt und eine große Hängebrücke lädt zum Toben ein. Auf Baumschaukeln und dem Balancierpfad toben Kinder sich mitten im Wald aus.

Auf dem Weg von Weitnau nach Wilhams warten ein Abenteuerspielplatz und Spielstationen auf junge Besucherinnen und Besucher. Bild: Klaus Wowczyk (Archivbild)

Auwald- und Bergwaldpfad im Walderlebniszentrum Ziegelwies in Füssen

In der Nähe des Lechfalls erwartet Familien mit dem Auwald- und dem Bergwaldpfad ein großer Abenteuer-Parcours: Über eine große Rutsche geht es ins Dschungel-Abenteuer. Dann hangeln sich Entdeckerinnen und Entdecker über Balken, an Seilen und mit einem Floß durch das Dickicht des Urwaldes.

Anschließend wollen Riesenschaukeln und ein Spinnennetz auf dem Bergwaldpfad ausprobiert werden. Nebenbei erfahren die Besucherinnen und Besucher viel über die Waldbewohner. Sowohl Auwald- als auch Bergwaldpfad sind jederzeit geöffnet, der Eintritt ist dort frei.

Balken, Stege, an Seilen und mit dem Floß: Mit zwei Pfaden bietet das Walderlebniszentrum in Füssen einen großen Abenteuer-Parcours. Bild: Jörg Schollenbruch (Archivbild)

