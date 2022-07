Übernachten im Baum, an der Felswand oder im Iglu: Diese außergewöhnlichen Unterkünfte gibt es im Allgäu

Keine Lust mehr auf Hotels und Ferienwohnungen? Wie wäre es dann mit Schlafen in luftiger Höhe, an einem Fels oder in einem Iglu? Unterkünfte für Abenteurer.

25.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

So vielseitig die Allgäuer Landschaft ist, so vielseitig sind auch die Übernachtungsmöglichkeiten in der Region. Doch nicht immer muss es der klassische Aufenthalt in Hotel oder Ferienwohnung sein. Sechs spannende und außergewöhnliche Übernachtungstipps im Allgäu für Abenteuerlustige.

Urlaub im Allgäu: Hoch hinaus mit dem Baumhaus

Der Urlaub im Baumhaus eignet sich im übrigen nicht nur für abenteuerlustige Alleinstehende und Pärchen, sondern auch für Familien mit Kindern. Bild: Baumhaushotel Allgäu, IMAGO (Archiv)

Im Allgäu werden Kindheitsträume wahr: Wer hat sich nicht schon einmal vorgestellt, in einem eigenen Baumhaus zu leben und dort auch zu schlafen? Ob nun eher klassisch rustikal eingerichtet oder richtig schick mit Whirlpool: Für Urlauber, die umgeben von der Natur ihre Freizeit genießen wollen, ist das Übernachten im Baumhaus ein absolutes Highlight.

Anbieter sind unter anderem:

"Ferienhof und Baumhaus Hotel Allgäu" in Betzigau

"Baumchalets Allgäu" in Missen-Wilhams

"Berghotel Schlossanger Alp" in Pfronten

Mehr zu den Baumhaushotels im Allgäu erfahren Sie hier.

Allgäu: Urlaub machen auf der Alpe

Übernachten kann man zum Beispiel auf der Alpe Obere Kalle bei Immenstadt. Bild: Anna Fessler

Lesen Sie auch

Tourismus Ferienwohnungen: Wie sich Krisen und Inflation auf die Buchungen auswirken

Die Allgäuer Alpen sind ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Urlauber. Nach einem langen Marsch bietet sich eine Übernachtung hier an. Aber auch für diejenigen, die mal die Erfahrung machen wollen, in einer urigen Berghütte auf über 1000 Metern eine Nacht zu verbringen, sind die Allgäuer Alpen eine tolle Abwechslung. Aber aufgepasst: Hier gibt es in der Regel statt einzelnen Zimmern und Betten lediglich Matratzenlager, die man sich eventuell mit anderen teilen muss. Abenteuerlustige Urlauber sollten sich also auf jeden Fall vorher erkundigen. Auch die vorherige Anmeldung ist notwendig.

Anbieter sind unter anderem:

Alpe Gund bei Rettenberg

Alpe Obere Kalle bei Immenstadt

Alpe Gerstenbrändle in Gunzesried

Kappeler Alp in Pfronten

Die wichtigsten Nachrichten aus dem Allgäu, kommentiert von Redaktionsleiter Uli Hagemeier und seinem Team: Mit unserem "Weitblick"-Newsletter werden Sie einmal pro Woche schnell und kostenlos per E-Mail informiert. Abonnieren Sie den "Weitblick"-Newsletter hier.

Besondere Übernachtung im Allgäu: Schlafen im Fels und im Baum

Nichts für Angsthasen: Das Schlafen im Fels in mehreren hundert Metern Höhe. Bild: Cavan Images, IMAGO (Symbolbild)

Schlafen in bis zu 300 Metern Höhe? Wem die luftige Höhe im Baum nicht ausreicht, kann nahe Pfronten im "Waldseilgarten Höllschlucht" an einer Felswand übernachten. So lässt sich das atemberaubende Allgäuer Bergpanorama kaum näher erleben. Bis man sich aber verdient an der senkrechten oder überhängenden Felswand ausruhen darf, müssen Besucher gemeinsam mit den Veranstaltern das Schwebebett aufbauen und hinablassen. Vorher bekommen Adrenalinjunkies noch eine Einweisung, damit die nötige Kletter- und Seiltechnik zum Auf- und Absteigen per Seil ins Bett gelingt.

Schwebebett im Waldseilgarten Höllschlucht bei Pfronten. Bild: Waldseilgarten Höllschlucht, dpa (Symbolbild)

Ist das zu hoch? Dann wäre das Schlafen im sogenannten "Portaledge" vielleicht die bessere Wahl. Hierbei wird das Schwebebett an einem dicken Ast eines großen Baumes aufgehängt. Wem das immer noch zu unsicher ist, kann auf einer der Plattformen im Waldseilgarten schlafen. Diese befinden sich auf rund sieben Metern Höhe.

Im Iglu übernachten im Allgäu: Auch im Sommer möglich

Alle Jahre wieder entstehen in den Wintermonaten regelrechte Iglu-Dörfer im Allgäu, so zum Beispiel in Balderschwang oder Pfronten. Ein ganzes Hotel, das sich dem Thema "Übernachten im Eis" widmet, finden Besucher am Nebelhorn in der "IgluLodge". Doch auch in der warmen Jahreszeit sind im Allgäu Übernachtungen im Iglu möglich.

So gibt es zum Beispiel das "Iglucamping" in Wangen am Badesee Röhrenmoos. Die ökologischen Holz-Iglus sind sogar mit einer Küchenzeile ausgestattet. Ein weiteres Iglu-Erlebnis bietet außerdem Pfronten: Im sogenannten "Bubble Hotel" haben Gäste Sicht auf die Sternenlandschaft über ihren Köpfen. Aufgrund der romantischen Atmosphäre eignet sich das Schlafen im Sternen-Iglu besonders für Pärchen - oder für alle, die eines werden wollen.

Schlaffass im Allgäu: Übernachten im Holzfass

Da kommt man schnell auf den Geschmack: Übernachtungen im Schlaffass. Bild: Marc Tirl, dpa (Symbolbild)

Richtig urig, aber dennoch ungewöhnlich ist die Übernachtung in einem Holzfass. Hier locken gemütliche Betten, der heimelige Duft von Holz und die Geräusche der Natur um einen herum. Ganz ohne moderne Technik müssen Gäste aber bei ihrem Aufenthalt nicht auskommen: In der Regel verfügen die Holzfässer über Strom und Heizung.

Anbieter sind unter anderem:

"Waldbad Camping Isny" in Isny

"Camping Grüntensee" in Wertach

"Iller Camping" in Sonthofen

Übernachten im Heu: Diese Möglichkeiten gibt es im Allgäu

Natur, Tiere und viel frische Luft - die Übernachtung auf dem Allgäuer Land auf einem Heudachboden ist nicht nur für kleine Gäste ein Erlebnis. Bild: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild)

Zu guter Letzt: Wer ganz ohne jeglichen Schnickschnack auskommen möchte, sollte eine Übernachtung im Heu in Erwägung ziehen. Keine Matratze, keine Bettlaken, einfach nur Heu als Schlafstätte. In dieser besonderen Atmosphäre mit dem Duft von Heu in der Nase lässt es sich besonders gut schlafen.

Anbieter sind unter anderem:

Riedbachhof in Baisweil

Fuchshof in Marktoberdorf

Ferienhof Hertlehof in Pfaffenhausen

Ferienhof Rädler in Immenstadt

Ferienhof am Holderbusch in Füssen

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu und der Region lesen Sie hier.

Bilderstrecke

Diese Sehenswürdigkeiten im Allgäu sollten Sie kennen