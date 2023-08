Was eine WC-Dame in Allgäuer Bierzelten alles erlebt

Es gibt einen Ort auf Festen, da muss jeder einmal hin: die Toilette. Dort begegnet man WC-Damen wie Elli Petermann. Sie erzählt, was sie bereits erlebt hat.

06.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Jeder Mensch muss mal. Und spätestens dann gibt es nur einen Ort, der da hilft. Das ist nun mal so – auch in einem Bierzelt. Elvira „Elli“ Petermann hat daraus ihr Geschäft gemacht. Toiletten sauber halten, wegputzen, was andere nicht bei sich behalten: Das ist ihr Job. Seit 16 Jahren. Überwiegend ist die 56-Jährige auf Festen im Allgäu unterwegs. Inzwischen hat Petermann schon so viel erlebt, dass sie darüber „ein Buch schreiben“ könnte, wie sie schmunzelnd erzählt. Was sie nach all den Jahren nach wie vor sagen kann: „Ich bin mit Stolz Klofrau.“

Die 56-Jährige ist auf vielen Festen im ganzen Allgäu unterwegs

In diesem Jahr ist im Allgäu einiges los. In mehreren Dörfern, etwa in Bidingen (Kreis Ostallgäu), wurden Jubiläen der Freiwilligen Feuerwehren gefeiert. Es fanden Musikfeste statt, beispielsweise in Hochgreut (Kreis Oberallgäu). Und in Weißensee bei Füssen stand ein Trachtenfest auf dem Programm. Und dann waren da beispielsweise noch das Blasmusikfestival im Ostallgäuer Seeg oder das Durach Open Air.

Vergangenes Wochenende war Elli Petermann auf dem Gautrachtenfest in Weißensee im Ostallgäu im Einsatz. Bild: Tanja Leiterer

Überall war Elli Petermann vor Ort: „Im Juni und Juli war fast jedes Wochenende ausgebucht“, erzählt sie. Überall auf den Festen hat sie Menschen getroffen, mit ihnen gelacht oder, wenn nötig, sie auch einmal zurechtgewiesen. Petermann sagt, sie müsse auch mal einen lockeren Spruch parat haben. Doch Probleme mit ihren Kunden habe sie selten. Und so etwas wie Ekel, ergänzt die 56-Jährige, empfinde sie ohnehin nicht.

In Bierzelten - vor allem auf Musikfesten - fühlt sich Elli Petermann besonders wohl

Für sie sind besonders Bierzelte ein Spaß. Da seien Atmosphäre und Leute einfach gut. Sind es dann noch Musikfeste, sagt sie, ist eine ausgelassene Stimmung vorprogrammiert. Was die gelernte Maschinenschlosserin weiß: Zu ihr kommt früher oder später jeder. Egal ob Besucher, Ehrengast – oder die Band des Abends.

Petermann traf schon die eine oder andere Berühmtheit: Da waren zum Beispiel die Bandmitglieder der Gruppe „Fäaschtbänkler“. Die Schweizer haben es schon mit mehreren Hits in die Charts geschafft – und auf den Toilettenwagen zu Elli Petermann.

In einem Gästebuch hält die WC-Dame ihre Begegnungen fest

Damit sie all diese Begegnungen festhalten kann, haben sie und ihre Mitarbeiterin Steffi inzwischen ein Gästebuch. Auch die „Fäaschtbänkler“ haben ihr neben einem Rucksack und Tickets für ein Konzert eine Widmung dagelassen: „Elli du coole Socke! Die Welt braucht mehr Menschen wie dich, deine Fäaschtis.“

Trotz all dem Spaß an ihrer Arbeit, weiß Petermann, dass sie und ihre Kollegen oft diejenigen auf Festen sind, die kaum beachtet werden. „Uns stört nur, wenn man uns vergisst oder ignoriert“. Und noch etwas würden Veranstalter häufig bei der Planung vergessen: Rampen an Toilettenwagen, damit auch gehbehinderte Menschen oder Rollstuhlfahrer das WC benutzen können. „Daran denkt kaum ein Veranstalter“, sagt sie. Klowagen-Bauern habe sie deshalb schon Tipps gegeben, worauf es ankommt: Pflegeleicht müsse er sein, sagt sie.

