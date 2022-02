Erst Wolken und Schnee - Doch zu Fasching kommt die Sonne zurück

Sturm, Regen, Schnee und zwischendurch etwas Sonne: Das Wetter im Allgäu bleibt wechselhaft. In den Faschingsferien kommt die Sonne zurück. Die 7-Tage-Vorschau.

23.02.2022 | Stand: 07:32 Uhr

Aktualisiert am Mittwoch, 7.13 Uhr - Am Vormittag hält sich der Regen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch. Oberhalb von 1000 schneit es. Ab Mittag klart der Himmel aber langsam auf und die Sonne zeigt sich.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt der Himmel klar, mit Temperaturen zwischen 0 und minus 7 Grad kann es nachts glatt werden. Am Donnerstag ist es tagsüber überwiegend freundlich bei Temperaturen bis zu 15 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es wieder ungemütlicher mit Regen und Schnee in höheren Lagen.

Am Freitag hält sich der Schnee oder Schneeregen an den Alpen, sonst wechselnd bewölkt. Ab dem Mittag kommen auch in den tieferen Lagen Schneeschauer auf bei Temeperaturen zwischen 3 und 9 Grad. Ähnlich bleibt das Wetter am Samstag. Erst ab Sonntag soll sich laut DWD das Wetter im Allgäu von seiner besseren Seite zeigen.

7-Tage-Wetter Allgäu: Der Ausblick für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Mittwoch, 23. Februar: Zwar ist am Vormittag noch mit Regen und Schnee zu rechnen, doch ab Mittwochmittag lassen die Niederschläge nach. Es zeigt sich wieder öfter die Sonne und auch die Temperaturen steigen folglich. In Oberstdorf Memmingen

Zwar ist am Vormittag noch mit Regen und Schnee zu rechnen, doch ab Mittwochmittag lassen die Niederschläge nach. Es zeigt sich wieder öfter die Sonne und auch die Temperaturen steigen folglich. In Donnerstag, 24. Februar: Der Donnerstag könnte der schönste Tag der Woche werden: Bei einem Sonne-Wolken-Mix gibt es tagsüber 8 Grad am Alpenrand und 11 Grad in Kaufbeuren

Der Donnerstag könnte der schönste Tag der Woche werden: Bei einem Sonne-Wolken-Mix gibt es tagsüber 8 Grad am Alpenrand und 11 Grad in Freitag, 25. Februar: Am Freitag wird es dann auch tagsüber deutlich kühler in der Region, maximal 3 Grad soll es tagsüber geben. Und es wird allgäuweit Schneefall erwartet: Von Memmingen bis Immenstadt soll es zum Ende der Woche starken Schneefall geben.

Am Freitag wird es dann auch tagsüber deutlich kühler in der Region, maximal 3 Grad soll es tagsüber geben. Und es wird allgäuweit Schneefall erwartet: Von Memmingen bis Immenstadt soll es zum Ende der Woche starken Schneefall geben. 26. Februar: Die Faschingsferien starten trüb: Am Samstag bleibt es noch stark bewölkt, die Niederschläge lassen allerdings nach.

Die Faschingsferien starten trüb: Am Samstag bleibt es noch stark bewölkt, die Niederschläge lassen allerdings nach. Sonntag, 27. Februar : Der Sonntag bleibt zapfig: -12 Grad gibt es nachts. Aber tagsüber umso mehr Sonnenschein. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 1 Grad in Oberstdorf und bei 2Grad in Buchloe

: Der Sonntag bleibt zapfig: -12 Grad gibt es nachts. Aber tagsüber umso mehr Sonnenschein. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 1 Grad in Oberstdorf und bei 2Grad in Montag, 28. Februar: An Rosenmontag bleibt es trocken und es wird viel Sonnenschein erwartet.

An Rosenmontag bleibt es trocken und es wird viel Sonnenschein erwartet. Dienstag, 1. März: Ähnlich soll das Wetter an Faschingsdienstag werden: Viel Sonne und trocken bei Höchstwerten um die 7 Grad.

Bilderstrecke

Sonne, blauer Himmel, Schnee: Traumtag in den Allgäuer Bergen

1 von 5 Sonne, strahlend blauer Himmel und Schnee - eine Traumkombination für jeden Wintersportler in den Allgäuer Alpen. Unsere Fotos entstanden am Samstagvormittag am Ifen. Bild: Ralf Lienert Sonne, strahlend blauer Himmel und Schnee - eine Traumkombination für jeden Wintersportler in den Allgäuer Alpen. Unsere Fotos entstanden am Samstagvormittag am Ifen. Bild: Ralf Lienert 2 von 5 Sonne, strahlend blauer Himmel und Schnee - eine Traumkombination für jeden Wintersportler in den Allgäuer Alpen. Unsere Fotos entstanden am Samstagvormittag am Ifen. Bild: Ralf Lienert Sonne, strahlend blauer Himmel und Schnee - eine Traumkombination für jeden Wintersportler in den Allgäuer Alpen. Unsere Fotos entstanden am Samstagvormittag am Ifen. Bild: Ralf Lienert 3 von 5 Sonne, strahlend blauer Himmel und Schnee - eine Traumkombination für jeden Wintersportler in den Allgäuer Alpen. Unsere Fotos entstanden am Samstagvormittag am Ifen. Bild: Ralf Lienert Sonne, strahlend blauer Himmel und Schnee - eine Traumkombination für jeden Wintersportler in den Allgäuer Alpen. Unsere Fotos entstanden am Samstagvormittag am Ifen. Bild: Ralf Lienert 4 von 5 Sonne, strahlend blauer Himmel und Schnee - eine Traumkombination für jeden Wintersportler in den Allgäuer Alpen. Unsere Fotos entstanden am Samstagvormittag am Ifen. Bild: Ralf Lienert Sonne, strahlend blauer Himmel und Schnee - eine Traumkombination für jeden Wintersportler in den Allgäuer Alpen. Unsere Fotos entstanden am Samstagvormittag am Ifen. Bild: Ralf Lienert 5 von 5 Sonne, strahlend blauer Himmel und Schnee - eine Traumkombination für jeden Wintersportler in den Allgäuer Alpen. Unsere Fotos entstanden am Samstagvormittag am Ifen. Bild: Ralf Lienert Sonne, strahlend blauer Himmel und Schnee - eine Traumkombination für jeden Wintersportler in den Allgäuer Alpen. Unsere Fotos entstanden am Samstagvormittag am Ifen. Bild: Ralf Lienert 1 von 5 Winter im Allgäu - Kleinwalsertal- Ifen - Skigebiet - Skifahren - Schnee - SKilift - Freizeit - Urlaub Bild: Ralf Lienert Winter im Allgäu - Kleinwalsertal- Ifen - Skigebiet - Skifahren - Schnee - SKilift - Freizeit - Urlaub Bild: Ralf Lienert

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auch in unserem Wetter-Special mit Biowetter, Regenradar, UV-Index und Ozonbelastung.