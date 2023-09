Allgäuer Aktivisten der "Letzten Generation" in Haft

Allgäuer Klimaaktivisten der "Letzten Generation" befinden sich wegen ihrer jüngsten Aktionen in Bayern derzeit in Präventivhaft. Darunter zwei Kemptenerinnen.

05.09.2023 | Stand: 08:29 Uhr

Die Frauen hatten sich Mitte August an den Protesten der sogenannten "Letzten Generation" im Freistaat beteiligt, teilt ein Sprecher mit.

Während eine der beiden in der JVA Memmingen untergebracht worden sei, befinde sich die andere Aktivistin im Gefängnis in München/Stadelheim. In Memmingen sitze zudem eine Oberallgäuer Aktivistin. Alle drei seien noch bis 10. September in präventivem Gewahrsam.

"Letzte Generation" in Bayern: 27 Aktivistinnen und Aktivisten aktuell in Präventivhaft

Laut der Organisation sind in Bayern insgesamt 27 Aktivistinnen und Aktivisten in Präventivhaft genommen worden. Zuletzt hatte es mehrere Protestaktionen in München gegeben. Weitere hatten die Aktivisten im Vorfeld der Automobilausstellung IAA angekündigt. Am Montag wurde ein Klimaaktivist in München von einem Passanten geohrfeigt.

Projekt-Podcast der Allgäuer Zeitung zur Letzten Generation

Vier Redakteure und Redakteurinnen der Allgäuer Zeitung haben wochenlang zur "Letzten Generation" recherchiert und mit Experten und Expertinnen aus Forschung und Justiz, sowie mit Behördenvertretern von Polizei und Verfassungsschutz gesprochen. Ihr Wissen haben sie in dem vierteiligen Podcast "Auf (K)Leben und Tod - Wie weit wird die 'Letzte Generation' gehen" gebündelt. In jeder der vier Folgen beleuchten sie einen anderen Bereich des großen - und oft auch hitzig diskutierten - Themas "Letzte Generation". Hier können Sie in die erste Folge hineinhören:

Diese Folgen sind bisher erschienen: