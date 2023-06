Allgäuer Band Grenzenlos heizt in der Big Box für Frei.Wild an

Allgäuer Deutsch-Rock-Band Grenzenlos lässt es vor Frei.Wild in der Big Box krachen. Sänger Martin Kaun macht Heiratsantrag. Neues Album stürmt Charts.

04.06.2023 | Stand: 17:11 Uhr

Martin Kaun schwebt auf Wolke sieben: Mit seiner Deutsch-Rock-Band „Grenzenlos“ steht der 29-jährige Oberallgäuer auf der Big-Box-Bühne und heizt im Vorprogramm 7000 „Frei.Wild“-Fans ein. Eine Hammer-Neuigkeit verkündet er zwischen den Songs: Das sechste „Grenzenlos“-Album „AntiXtrem“ hat es auf Anhieb auf Platz 13 der Offiziellen Deutschen Album Charts geschafft. Damit ist die Allgäuer Band, die heuer ihr zehnjähriges Bestehen feiert, auf Tuchfühlung zur Metal-Legende „Metallica“ (Platz sieben mit „72 Seasons“). Am Schluss des kraftvollen, knapp 40-minütigen Auftritts wird’s sogar noch romantisch: Martin Kaun macht, auf der Bühne kniend, seiner Freundin Marie Effelberger einen Heiratsantrag, und die nimmt ihn – sichtlich bewegt – samt Ring unter Jubel an.

Als Vorband von „Frei.Wild“ spielten die vier Musiker aus Waltenhofen und Dietmannsried in zwölf großen Hallen Deutschlands vor jeweils 6000 bis 10.000 Fans. „Eine unglaubliche Erfahrung“, sagt Kaun vor dem letzten, 13. Auftritt in der Big Box. Mit eigenem Nightliner waren der Sänger, Gitarrist und Songwriter mit Bassist Martin Thannheimer, Gitarrist Marco Oppeld und Schlagzeuger Johannes Oswald unterwegs. Zum elfköpfigen Tourteam gehörten neben dem Busfahrer, drei Techniker, zwei Merchandiser und ein Videofilmer. Denkwürdig war für Kaun das Konzert in der ZAG-Arena in Hannover. „Das Publikum hat uns während des gesamten Auftritts mit Chören gefeiert.“ Die Euphorie machte sich am Merchandise-Stand bemerkbar: Band-T-Shirts und vor allem die brandneue CD „AntiXtrem“ waren heiß begehrt.

Acht Songs spielte „Grenzenlos“ jeweils live im Vorprogramm der „Frei.Wild“-Konzerte. Als Publikumskracher entwickelte sich „Handwerk – Ohne uns geht nichts“, in dem die Allgäuer ein Loblied auf die Arbeit der Handwerker singen. Der Song kam auch beim Tour-Finale in der Big Box bestens an, ebenso wie ein anderer „Grenzenlos“-Klassiker: „Ihr habt uns unterschätzt“. Das Publikum feierte zudem den Titelsong des neuen Albums „AntiXtrem“ lautstark, in dem sich die Allgäuer gegen Extreme – ob links oder rechts – positionieren. „Wir sehen uns als Deutsch-Rock-Band, die in der Mitte der Gesellschaft steht und sich mit gesellschaftskritischen Themen beschäftigt“, hatte Martin Kaun vor der Tour in unserer Zeitung klar gestellt. Speziell fürs Finale in der Heimat nahm „Grenzenlos“ den Song „Allgäuweit“ ins Programm. Und da merkte man an der Stimme Kauns, dass die Support-Tour doch auch etwas anstrengend war.

Nun freut sich „Grenzenlos“ auf das eigene Allgäu-Rock-Festival, das am 1. und 2. September als Open-Air mit 15 weiteren Bands bei Waltenhofen stattfindet.

Den Artikel zum Auftritt der Deutsch-Rockband "Frei.Wild" in der Big Box Allgäu in Kempten finden Sie hier.