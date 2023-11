Allgäuer DAV-Bergbus fährt erstmals im Winter: Diese drei Ziele sind geplant

Der DAV-Bergbus im Allgäu kommt erstmals im Winter auf Tour. Er bringt die Fahrgäste in die Berge zum Skifahren oder Langlaufen. Diese drei Ziele sind geplant.

07.11.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Mit dem Bus in die Berge fahren: Dieses Angebot testet der Deutsche Alpenverein in Kooperation mit Berchtold Reisen heuer erstmals im Winter. „Wir planen im Winter drei Testfahrten, um das Potenzial in der kalten Jahreszeit zu ermitteln“, sagt Michael Turobin-Ort, Geschäftsführer der DAV-Sektion Allgäu-Kempten mit seit Kurzem 25.000 Mitgliedern.

Im Sommer soll es dann wieder mit deutlich mehr Fahrten weitergehen. Für Sektionsmitglieder ist das Angebot ab 1. Januar kommendem Jahr kostenfrei.

„Wir wollen damit das Thema noch mal deutlich pushen und hoffen auf einen vollen Bus“, sagt Turobin-Ort. Jeder Mitfahrer, der sein Auto stehen lasse und auf den Bergbus umsteigt, sei ein Gewinn.

Mit dem DAV-Bus im Allgäu zur Skitour, Langlauf, Skifahren oder Schneeschuhwandern

Mögliche Aktivitäten für die Fahrgäste sind am jeweiligen Zielort: Skitouren, Langlaufen, Ski-Alpin oder beispielsweise Schneeschuhwandern.

Die drei Fahrten - jeweils an einem Sonntag - werden mit Start am Morgen in Kempten angeboten. Die Rückfahrt beginnt jeweils am (späteren) Nachmittag. Die Ausgangspunkte der Fahrten sind in Kempten: ZUM, DAV sowie der Hauptbahnhof. Einen weiteren Stopp wird es bei Feneberg in Waltenhofen geben.

DAV-Bergbus Allgäu: Sonntag, 14. Januar 2024, Kempten - Kleinwalsertal (Weiterfahrt zum Ifen mit öffentlichen Linien möglich).

ZUM Kempten 7.20 Uhr (Ankunft Rückfahrt: 17.28 Uhr)

Uhr (Ankunft Rückfahrt: Uhr) DAV Kempten 7.26 Uhr (Rückfahrt: 17.22 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) HBF Kempten 7.34 Uhr (Rückfahrt: 17.14 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) Fenberg Waltenhofen 7.41 Uhr (Rückfahrt: 17.07 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) Riezlern - Kanzelwandbahn 8.21 Uhr (Rückfahrt: 16.27 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) Mittelberg - Schwendle 8.33 Uhr (Rückfahrt: 16.10 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) Baad 8.43 Uhr (Rückfahrt: 16 Uhr)

DAV-Bergbus Allgäu: Sonntag, 11. Februar 2024, Kempten - Tannheimer Tal.

ZUM Kempten 7 Uhr (Ankunft Rückfahrt: 17.24 Uhr)

Uhr (Ankunft Rückfahrt: Uhr) DAV Kempten 7.06 Uhr (Rückfahrt: 17.18 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) HBF Kempten 7.14 Uhr (Rückfahrt: 17.10 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) Fenberg Waltenhofen 7.21 Uhr (Rückfahrt: 17.03 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) Oberjoch 7.51 Uhr (Rückfahrt: 16.33 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) Schattwald 7.58 Uhr (Rückfahrt: 16.26 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) Zöblen 8.03 Uhr (Rückfahrt: 16.21 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) Tannheim 8.08 Uhr (Rückfahrt: 16.16 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) Haldensee 8.15 Uhr (Rückfahrt: 16.09 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) Nesselwängle 8.24 Uhr (Rückfahrt: 16 Uhr)

DAV-Bergbus Allgäu: Sonntag, 10. März 2024, Kempten - Hinterstein (Weiterfahrt zum Giebelhaus mit Busunternehmen Wechs möglich)

ZUM Kempten 8 Uhr (Ankunft Rückfahrt: 16.39 Uhr)

Uhr (Ankunft Rückfahrt: Uhr) DAV Kempten 8.06 Uhr (Rückfahrt: 16.33 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) HBF Kempten 8.14 Uhr (Rückfahrt: 16.25 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) Fenberg Waltenhofen 8.21 Uhr (Rückfahrt: 16.18 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) Bad Hindelang 8.51 Uhr (Rückfahrt: 15.48 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) Hinterstein-Steinadler 9.01 Uhr (Rückfahrt: 15.38 Uhr)

Uhr (Rückfahrt: Uhr) Hinterstein Rauhornweg 9.04 Uhr (Rückfahrt: 15.35)

(Alle Angaben sind vorläufig und ohne Gewähr)

Der erste Bergbus der DAV-Sektion Allgäu-Kempten startete Anfang Juni. Angesteuert wurden beispielsweise Nagelfluhkette, Bregenzerwald oder das Lechtal. „Bei den Passagierzahlen ist noch Luft nach oben. Aber wir wollen das Angebot auf jeden Fall 2024 fortsetzen“, hatte Sektionsvorsitzender Klaus Peter Wildburger im September im Gespräch mit unserer Redaktion angekündigt. (Das ganze Interview lesen Sie hier).

Mehr Infos zum DAV-Bergbus sowie zur Buchung gibt es im Internet: www.dav-kempten.de/ueber-uns/allgaeuer-bergbus

Das könnte Sie auch interessieren: Kemptener DAV-Geschäftsführer appelliert: „Unsere Winterräume sind keine Partyzone“