Allgäuer Volksfeste in Pandemiezeiten: „Ein Biergarten ist auf jeden Fall besser als ein Festzelt“

Volksfest trotz Pandemie – wie kann das klappen? Ein Allgäuer Virologe gibt Antworten rund um Bierzelte, Masken und Infektionen.

02.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Trotz Lockerungen und möglichen niedrigen Inzidenzwerten aufgrund der Jahreszeit wird die Pandemie im Sommer höchstwahrscheinlich noch nicht vorbei sein. Wie lässt sich das mit der geplanten Rückkehr der Volksfeste vereinbaren? „Entscheidend ist, Mindestabstände einzuhalten und Maske zu tragen“, sagt der Kemptener Virologe Matthias Lapatschek. „Wenn Festzelte gut belüftet sind, ist die Infektionsgefahr außerdem wesentlich geringer.“ Der Luftaustausch sei entscheidend – und ein Biergarten darum besser als ein Festzelt.

Denn in Bierzelten ist es oft stickig. Dann sei die Infektionsgefahr durch die feuchte Luft am größten, warnt Lapatschek. "Einmal durch Tröpfcheninfektionen beim Sprechen und Singen mit geringem Abstand, aber auch durch Aerosole." Diese könnten sich in geschlossenen Räumen auch über größere Distanzen verbreiten.

Mitsingen im Bierzelt produziert mehr Aerosole

Hinzu kommt noch ein weiterer Risikofaktor. "Gerade lautes Schreien und Singen bildet erheblich mehr Aerosole als normales Sprechen", erklärt der Virologe. Beides ist in einem Festzelt jedoch nur schwer vermeidbar - und es selbst wenn, ist die Frage, ob man die Menschen davon abhalten kann. In der Gastronomie, sagt Lapatschek, habe der Infektionsschutz gut funktioniert, die dortigen Konzepte überzeugen ihn. "Die Frage ist, ob sich die Besucher auf einem Volksfest an diese Vorgaben halten."

Trotz der geplanten Rückkehr von Allgäuer Festwoche und dem Kaufbeurer Tänzelfest bleibt die Frage, ob der Betrieb wie vor der Pandemie ablaufen wird. „Ich glaube nicht, dass wir Feste so gestalten können, wie man das vor der Pandemie gemacht hat“, sagt Lapatschek. In dichten Menschenmengen gebe es einfach eine Ansteckungsgefahr. Draußen würden weniger Aerosole gebildet, darum seien Infektionen eher unwahrscheinlich. „Trotzdem sollte es Zugangsbeschränkungen geben und man sollte ab einer gewissen Anzahl keine neuen Gäste mehr aufs Gelände lassen“, sagt Lapatschek.

Boosterimpfungen als sinnvoller Schutz

„Bei Bierzelten würde ich empfehlen, nur noch reservierte Plätze zu vergeben“, fügt er hinzu. Damit verhindere man Überfüllung und Schlangen vor den Zelten. Ein wichtiger Faktor bleibe das Impfen. „Ein Geboosterter hat im Vergleich zu einem Ungeimpften nur drei Prozent der Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken.“

Das Risiko liege also nicht bei null, sei aber viel geringer. Gleichzeitig seien Geboosterte oft nur wenige Tage corona-positiv. "Konzepte, bei denen nur Geboosterte Zutritt haben, sind deshalb sinnvoll", sagt Lapatschek.

