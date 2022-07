„Allgäuer Genussmacher“: Über 120 Bewerbungen - Jury nominiert mögliche Preisträger

122 Bewerbungen hat es beim Wettbewerb „Allgäuer Genussmacher“ heuer gegeben, Die Jury hat zwölf möglichen Preisträger nominiert. Die Gewinner kürt sie im September.

13.07.2022 | Stand: 18:30 Uhr

In der Kategorie „Genussort“ sind es die „Michels Kräuteralp“ in Oberstaufen-Steibis, der „Stotz-Hof“ in Ittendorf und das „Hopfengut“ in Tettnang. In der Kategorie „Initiative“ wurden das „Honigdorf Seeg“, der BUND Ravensburg für das Projekt Streuobst-Vermarktung und die „Obstivisten“ aus Oberschwaben ausgewählt.

In der Kategorie „Persönlichkeit“ sind Susanne und Gert Schellheimer („Schellheimer Bio“), Christian Skrodzki („Allgäuer Genussmanufaktur“) sowie Adelinde und Karl-Heinz Häussler vom „Häussler Backdorf“ nominiert. Die meisten Bewerbungen gab es für die Kategorie „Produkt“. Hier hat die Jury die Arbeiten der Handstickermeisterin Heidi Baumgartner aus Oberstdorf, der Manufaktur Weichsberger aus Lachen sowie des Projektes „Wild.Verwurzelt“ aus dem Westallgäu ausgewählt. Ende September stellen alle Nominierten sich und ihre Initiativen oder Produkte vor, dann werden die Gewinner des Wettbewerbs gekürt.

Die Initiative „Allgäuer Genussmacher“ wurde von Michael Weiß, Geschäftsführer der Meckatzer Brauerei, ins Leben gerufen. Ziel ist es, Menschen auszuzeichnen, die durch ihre Arbeit, zum Beispiel in der Lebensmittelproduktion oder im Handwerk, anderen einen Genuss bereiten und dabei regionale, soziale und ökologische Aspekte berücksichtigen. Die Produzenten können und sollen sich über dieses Projekt auch miteinander vernetzen, um sich gegenseitig zu unterstützen und füreinander sowie für das Allgäu als Genussregion zu werben. Der Wettbewerb wurde in diesem Jahr auf das württembergische Allgäu und Oberschwaben ausgedehnt. Die Allgäuer Zeitung unterstützt die Initiative „Allgäuer Genussmacher“.

