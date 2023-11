Mit diesen Start Ups kämpfen die Finalisten der Allgäuer Gründerbühne um den ersten Platz

Krankenhaus-Essen per App bestellen oder Pilze daheim züchten: Diese fünf Finalisten kämpfen in der Kultbox um den ersten Platz.

11.11.2023 | Stand: 18:22 Uhr

Diese fünf Finalisten kämpfen bei der Allgäuer Gründerbühne am Donnerstagabend, 16. November, in der Kultbox um den ersten Platz. Sie präsentieren ihre Ideen einer Jury und dem Publikum. 17 Teams haben sich insgesamt beworben, fünf treten nun gegeneinander an. Das sind die Finalisten-Teams:

Allgäuer Gründerbühne: Das sind die fünf Start Ups im Finale

HospiChef: Die Gründer von HospiChef aus dem Ostallgäuer Germaringen wollen die Verpflegung im Krankenhaus modernisieren. Es geht darum, die Menüerfassung zu digitalisieren. Im Zentrum der Idee steht eine App, mit der Patientinnen und Patienten auf ihrem eigenen Smartphone Bestellungen konfigurieren und tätigen können. Dabei können sie individuell zum Beispiel Allergien berücksichtigen. Sollten Patienten die App nicht selbst benutzen können, wird die Bestellung vom Klinikpersonal auf einem Tablet nachgetragen. Das Ziel: Der Speisenverwurf, also der Abfall, soll reduziert, Mitarbeitende entlastet und die Patientenzufriedenheit erhöht werden. Auch die Prozesse, etwa in der Küche, sollen vereinfacht werden. Am Ende soll die App auch die Patientenzufriedenheit verbessern.

Gründerszene im Allgäu trifft sich in Kempten

Natune: Ein Zwischenadapter, um die Lebenszeit von Geräten, die mit einem Akku betrieben werden, zu verlängern: Das ist die Idee von Natune aus Leutkirch Ravensburg

Ein Zwischenadapter, um die Lebenszeit von Geräten, die mit einem Akku betrieben werden, zu verlängern: Das ist die Idee von Natune aus Pilzfink: Die Gründer von Pilzfink aus Görisried (Kreis Ostallgäu Allgäu

Kultbox in Kempten: Die Allgäuer Gründerbühne von Allgäu Digital und Allgäu GmbH gilt als Top-Event der Gründerszene