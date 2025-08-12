Icon Menü
Allgäuer Holztag in Kempten: Auf der Allgäuer Festwoche sprach Klimaforscher Joachim Schellnhuber

Allgäuer Festwoche

Bekannter Klimaforscher in Kempten: Holz soll die Klimakrise lösen

Klimaexperte Schellnhuber sagt auf dem Allgäuer Holztag: Die Klimakrise bedroht unsere Existenz. Welche Lösung er sieht und warum das Allgäu gute Chancen hat.
Von Felix Futschik
    Der renommierte Klimaforscher Prof. Joachim Schellnhuber sprach auf dem Allgäuer Holztag auf der Festwoche. Foto: Ralf Lienert, Martina Diemand

    Die Kernaussage von Professor Joachim Schellnhuber dürfte vielen Besuchern des Allgäuer Holztags auf der Festwoche in Kempten gefallen haben: Der Klimaforscher sieht im Holz einen der wichtigsten Rohstoffe, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Denn die Art und Weise, wie wir zukünftig Gebäude bauen, habe einen massiven Einfluss darauf, wie heftig sich die Erderwärmung auswirken werde. Das Allgäu habe dafür gute Grundvoraussetzungen.

