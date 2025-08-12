Bekannter Klimaforscher in Kempten: Holz soll die Klimakrise lösen

Die Kernaussage von Professor Joachim Schellnhuber dürfte vielen Besuchern des Allgäuer Holztags auf der Festwoche in Kempten gefallen haben: Der Klimaforscher sieht im Holz einen der wichtigsten Rohstoffe, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Denn die Art und Weise, wie wir zukünftig Gebäude bauen, habe einen massiven Einfluss darauf, wie heftig sich die Erderwärmung auswirken werde. Das Allgäu habe dafür gute Grundvoraussetzungen.

Felix Futschik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klimakrise Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis