So wird eine Allgäuer Kässpatzen-Schüssel hergestellt - und das seit 100 Jahren

Seit 100 Jahren gibt es die „Allgäuer Keramik“ in Sonthofen-Altstädten. Hier werden unter anderem Schüsseln für Allgäuer Kässpatzen gefertigt. Und das geht so.

26.05.2023 | Stand: 06:29 Uhr

„Allgäuer Kässpatzen“ steht in geschwungener Schrift in der Schüssel aus weißgebranntem Ton. Es ist das „Paradeprodukt“ der „Allgäuer Keramik“ in Sonthofen-Altstädten, erzählt Ruth Rebstock. Sie führt den Familienbetrieb in dritter Generation. Diese Schüsseln sind bei Einheimischen, aber auch vielen Touristen beliebt. Das alteingesessene Geschäft mit eigener Werkstatt feiert heuer 100. Geburtstag. Dazu sind im Sommer kleinere Veranstaltungen geplant – Details dazu werden erst noch bekannt gegeben. Mit ihrer handgefertigten Keramik haben sich die Rebstocks mit ihren zehn Mitarbeitern über Sonthofen hinaus einen Namen gemacht: Beliebt ist zum Beispiel der alljährliche Nikolausmarkt in der Adventszeit, bei dem der Andrang an Kunden traditionell besonders groß ist.

